ന്യൂഡല്‍ഹി: തിഹാര്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന ജനനായക് ജനതാ പാര്‍ട്ടി(ജെ.ജെ.പി) നേതാവ് അജയ് ചൗട്ടാലയ്ക്ക് രണ്ടാഴ്ച പരോള്‍ അനുവദിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഹരിയാണയില്‍ ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല നയിക്കുന്ന ജെ.ജെ.പി ബി.ജെ.പിയ്ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിറ്റേദിവസമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അജയ് ചൗട്ടാലയ്ക്ക് പരോള്‍ അനുവദിച്ചതായുള്ള വാര്‍ത്തകളും പുറത്തുവരുന്നത്.

മാതാവിന്റെ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകള്‍ക്കും കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്ദര്‍ശിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പരോള്‍ അനുവദിച്ചതെന്ന് ജയില്‍ അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റില്‍ മാതാവിന്റെ മരണത്തെത്തുടര്‍ന്നും അജയ് ചൗട്ടാലയ്ക്ക് പരോള്‍ ലഭിച്ചിരുന്നു.

ഹരിയാണയിലെ ഏറെ വിവാദമായ അധ്യാപക റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് അഴിമതിയില്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനാലാണ് അജയ് ചൗട്ടാലയ്ക്ക് തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഐ.എന്‍.എല്‍.ഡി. പ്രസിഡന്റായിരുന്ന അജയ് ചൗട്ടാലയുടെ പിതാവ് ഓം പ്രകാശ് ചൗട്ടാലയും കേസില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരുന്നു.

അജയ് ചൗട്ടാലയുടെ മകനായ ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല 2018-ലാണ് ഐ.എന്‍.എല്‍.ഡി. വിട്ട് ജെ.ജെ.പി രൂപവത്കരിച്ചത്. ഹരിയാണയില്‍ ബി.ജെ.പി.ക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ജെ.ജെ.പി. അധ്യക്ഷന്‍ ദുഷ്യന്ത് ചൗട്ടാല സംസ്ഥാന ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകും.

