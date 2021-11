മുംബൈ: എയര്‍ടെലിനും വോഡാഫോണ്‍ ഐഡിയക്കും പിന്നാലെ റിലൈന്‍സ് ജിയോയും ടെലികോം താരിഫ് ഉയര്‍ത്തി. പ്രീ പെയ്ഡ് ടെലികോം നിരക്കുകള്‍ 20 ശതമാനം വരെയാണ് വര്‍ധിപ്പിച്ചത്. ഡിസംബര്‍ ഒന്ന് മുതലാണ് പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരിക.

രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ ടെലികോം കമ്പനിയായ എയര്‍ടെല്‍ വിവിധ പ്ലാനുകളില്‍ 20 മുതല്‍ 25ശതമാനംവരെയാണ് വര്‍ധന വരുത്തിയത്. എയര്‍ടെലിന് പിന്നാലെ വോഡാഫോണ്‍ ഐഡിയ 20-25ശതമാനം വരെ താരിഫ് വര്‍ധിപ്പിച്ചു. ടോപ്പ് അപ്പ് പ്ലാനുകളില്‍ 19-21ശതമാനമാണ് വര്‍ധന വരുത്തിയത്.

