മുംബൈ: കോവിഡില്‍ ലോകം മുഴുവന്‍ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ടെലിക്കോം കമ്പനിയായ ജിയോ തുടര്‍ച്ചയായി ലാഭം കൊയ്യുന്നു. 2020 ഡിസംബര്‍ 31ന് റിയലന്‍സ് ജിയോയുടെ അറ്റാദായം 3,489 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നു.

22 ശതമാനമാണ് ഉയര്‍ച്ച. 22,858 കോടിയാണ് ഈ കാലയളവില്‍ ജിയോ സ്വന്തമാക്കിയ ആദായം. നിരവധി ഇളവുകള്‍ നല്‍കിയ കമ്പനി കൂടിയാണ് ജിയോ. എന്നിട്ടും ലാഭം വര്‍ധിച്ചു.

1.52,056 കോടിയാണ് ജിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ച മൊത്തം നിക്ഷേപം. ഒരു ഉപഭോക്താവില്‍ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം 151 രൂപയാണെന്നാണ് ജിയോ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഡിസംബറില്‍ മാത്രം 52 ലക്ഷം ഉപഭോക്താക്കളെയാണ് ജിയോയ്ക്ക് ലഭിച്ചത്. മൊത്തം 41.08 കോടി ഉപഭോക്താക്കളാണ് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറില്‍ ജിയോയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

