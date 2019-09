റാഞ്ചി: ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ ക്രമസമാധാനനില തകരാറിലാണെന്നും ലിഞ്ചിസ്ഥാന്‍ ആയി സംസ്ഥാനം മാറിയെന്നും സിപിഎം നേതാവ് വൃന്ദാ കാരാട്ട്.

"ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ ക്രമസമാധാനം പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഒരു ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് ശേഷം തങ്ങള്‍ ആര്‍ക്കൊപ്പമാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. അവര്‍ ഇരകള്‍ക്കൊപ്പമല്ല, പകരം കുറ്റവാളികള്‍ക്കൊപ്പമാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജാര്‍ഖണ്ഡ് ഇനി രാജ്യം മുഴുവന്‍ ലിഞ്ചിസ്ഥാന്‍ എന്നറിയപ്പെടും", വൃന്ദാകാരാട്ട് പറഞ്ഞു.

നിയമം കയ്യിലെടുത്തുള്ള ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന പ്രദേശം എന്ന അർഥത്തിലാണ് ലിഞ്ചിസ്ഥാന്‍ എന്ന പ്രയോഗം വൃന്ദാകാരാട്ട് നടത്തിയത്‌.

മതാടിസ്ഥാനത്തില്‍ രാജ്യത്തെ ഭിന്നിക്കാനാണ് ആര്‍എസ് എസ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അവര്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

ഹൗദി മോദി പരിപാടിയിലൂടെ രാജ്യം എന്താണ് നേടുന്നതെന്നും അമേരിക്കയെ കേന്ദ്രബിന്ദുവാക്കിയുള്ള വിദേശകാര്യനയം രാജ്യ താത്പര്യം മാനിച്ചല്ലെന്നും വൃന്ദാകാരാട്ട് വിമര്‍ശിച്ചു.

