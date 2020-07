റാഞ്ചി: കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച മന്ത്രിയുമായി സമ്പര്‍ക്കത്തില്‍ വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജാര്‍ഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ഹേമന്ത് സോറന്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെ എല്ലാ ജീവനക്കാരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും നിരീക്ഷണത്തില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിനും വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തി.

CM Hemant Soren has placed himself under home quarantine, also requested all officers&staff of CMO to undergo home quarantine. Entry to CM residence prohibited. CM had come in contact with state min Mithlesh Thakur who tested positive for #COVID19 y'day: Info & PR Dept, Jharkhand pic.twitter.com/eju2ROR599