ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിതരണം ചെയ്ത് കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ വിതരണം ചെയ്യുന്നതില്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡും ഛത്തീസ്ഗഢും വന്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മൂന്നിലൊന്ന് ഡോസ് വീതം ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും പാഴാക്കിയെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമല്ലാത്തത്തിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജ്യത്തെ പലസംസ്ഥാനങ്ങളും വാക്‌സിനേഷന്‍ നിര്‍ത്തിവെച്ചുവെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കിടയിലാണ് വാക്‌സിന്‍ പാഴാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കണക്കുകളും പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

പലസംസ്ഥാനങ്ങളും ഒരുഭാഗത്ത് വാക്‌സിന്‍ ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് പരാതികള്‍ ഉന്നയിക്കുമ്പോള്‍ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് വാക്‌സിന്‍ വന്‍തോതില്‍ പാഴാക്കുകയാണെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. വാക്‌സിന്‍ പാഴാക്കുന്നതില്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 37 ശതമാനമണ് വാക്‌സിന്‍ വേസ്റ്റേജ് നിരക്ക്. ഛത്തീസ്ഗഢ്(30.2%), തമിഴ്‌നാട്(15.5%), ജമ്മു കശ്മീര്‍(10.8%) എന്നിവയാണ് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍. വാക്‌സിന്‍ പാഴാക്കുന്നതില്‍ ദേശീയ ശരാശരി(6.3%)യേക്കാള്‍ കൂടുതലാണ് ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിരക്ക്. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം കണക്കുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടത്.

States have been urged repeatedly to keep vaccine wastage below 1%, many States like Jharkhand (37.3%), Chhattisgarh (30.2%), Tamil Nadu (15.5%), Jammu & Kashmir (10.8%), Madhya Pradesh (10.7%) are reporting much higher wastage than the national average (6.3%): Ministry of Health