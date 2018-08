കൊല്‍ക്കത്ത: മസഞ്ചോര്‍ അണക്കെട്ടിന് നിറം നല്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലി ജാര്‍ഖണ്ഡും പശ്ചിമ ബംഗാളും തമ്മില്‍ തര്‍ക്കം. ഇരുസംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും അതിര്‍ത്തിയിലാണ് അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അണക്കെട്ടിന് നീലയും വെള്ളയും നിറം നല്കാനുള്ള പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ തീരുമാനത്തെ ജാര്‍ഖണ്ഡ് എതിര്‍ത്തതോടെ വിഷയത്തിന് രാഷ്ട്രീയമാനവും കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്.

ജാര്‍ഖണ്ഡിന്റെ അതിര്‍ത്തി ജില്ലയായ ഡുംക്കയിലാണ് മസഞ്ചോര്‍ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. എന്നാല്‍, ഇത് പശ്ചിമബംഗാള്‍ ജലസേചനവകുപ്പിന്റെ അധികാരപരിധിയിലുമാണ്. ഒരുപാട് വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ വരുന്ന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടം.

അണക്കെട്ടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി 1.82 കോടി രൂപ പശ്ചിമബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വകയിരുത്തിയിരുന്നു. അണക്കെട്ടിന് പെയിന്റടിക്കാനും സ്റ്റാഫ് ക്വാട്ടേഴ്സ് നിര്‍മ്മിക്കാനുമാണ് ഈ തുക വകയിരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പശ്ചിമബംഗാളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമനുസരിച്ച് പൊതുമേഖലാസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങളാണ് നല്കാറുള്ളത്. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അണക്കെട്ടിനും നീലയും വെള്ളയും നിറങ്ങള്‍ മതിയെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാല്‍, ഈ നിറങ്ങള്‍ പശ്ചിമബംഗാളിന്റെ ഔദ്യോഗിക നിറങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളവയല്ലെന്നും തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ രാഷ്ട്രീയതാല്പര്യങ്ങളാണ് എന്നും ആരോപിച്ച് ബി.ജെ.പി രംഗത്തെത്തുകയായിരുന്നു. ജാര്‍ഖണ്ഡില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അണക്കെട്ടിന് ത്യണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പാര്‍ട്ടി നിറങ്ങള്‍ നല്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് അവിടെയുള്ളവരും വാദിച്ചതോടെ പ്രശ്‌നം രൂക്ഷമായി.

ബി.ജെ.പി പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രതിഷേധം ശകത്മായതോടെ അണക്കെട്ടിന്റെ ജോലികള്‍ക്കായി വന്ന തൊഴിലാളികള്‍ തിരിച്ച് പോയി. തുടര്‍ന്ന് ബി.ജെ.പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡിന്റെ പേരും ലോഗോയും അണക്കെട്ടിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തില്‍ ഒട്ടിച്ചു. അണക്കെട്ടിന് നിറം നല്‍കാനുള്ള തീരുമാനം തീര്‍ത്തും രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ്. ഇത് രാഷ്ട്രീയം കാണിക്കേണ്ട സ്ഥലമല്ലെന്നും ബി.ജെ.പി ഡുംക്ക ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നിബാഷ് മൊണ്ഡല്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

അതേസമയം, ഈ നിറങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടിയുടേതല്ല മറിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സര്‍ക്കാരിന്റേതാണ് എന്നാണ് തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പറയുന്നത്. ബംഗാളിലെ മാത്രമല്ല ജാര്‍ഖണ്ഡിലേയും ബി.ജെ.പി മമതയെ പേടിക്കുന്നു. തൃണമൂലിന്റെ നിറങ്ങള്‍ നീലയും വെള്ളയും അല്ല എന്ന അവരറിയേണ്ടതാണ്. അവര്‍ മണ്ടന്മാരാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സര്‍ക്കാര്‍ അണക്കെട്ടിന് ഈ നിറങ്ങള്‍ നല്‍കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാല്‍ അധികൃതര്‍ അത് അനുസരിച്ചേ മതിയാവൂ എന്നും തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് അനുബ്രത മൊണ്ഡാല്‍ പ്രതികരിച്ചു.

എന്തായാലും പ്രതിഷേധങ്ങളെത്തുടര്‍ന്ന് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ തല്ക്കാലത്തേക്ക് നിര്‍ത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ച ശേഷം ആവശ്യമെങ്കില്‍ ജാര്‍ഖണ്ഡ് സര്‍ക്കാരുമായി വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ് പശ്ചിമബംഗാള്‍ ജലസേചനവകുപ്പ്.

content highlights:Jharkhand and West Bengal fight over Dam's painting, thrinamool congress, bjp in jharkhand, massanjhore dam