ന്യൂഡല്‍ഹി: കടക്കെണിയിലായ ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സിന് മറ്റൊരു തിരിച്ചടി കൂടി. അന്താരാഷ്ട്ര റൂട്ടുകളില്‍ സര്‍വീസ് നടത്താനുള്ള അനുമതി കമ്പനിക്ക് ഉടന്‍ നഷ്ടമായേക്കുമെന്ന് സൂചന. അധികൃതരെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.

നിയമപ്രകാരം കുറഞ്ഞത് 20 വിമാനങ്ങളുള്ള കമ്പനികള്‍ക്കു മാത്രമേ അന്താരാഷ്ട്ര സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താനുള്ള അനുവാദമുള്ളു. നിലവില്‍ ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സിന്റെ പതിനാല് വിമാനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് സര്‍വീസ് നടത്തുന്നത്.

ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സിന്റെ പതിനഞ്ചില്‍ താഴെ വിമാനങ്ങള്‍ മാത്രമേ നിലവില്‍ സര്‍വീസ് നടത്തുന്നുള്ളുവെന്നും ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര സര്‍വീസുകള്‍ നടത്താനുള്ള യോഗ്യത അവര്‍ക്കുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ സെക്രട്ടറി പ്രദീപ് സിങ് ഖരോള കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പറഞ്ഞിരുന്നു.

അതേസമയം വെള്ളി, ശനി ദിവസങ്ങളിലെ പാരീസ്, ലണ്ടന്‍, ആംസ്റ്റര്‍ഡാം എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള സര്‍വീസുകള്‍ ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സ് റദ്ദാക്കിയതായി എന്‍ ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഏപ്രില്‍ പന്ത്രണ്ടാം തിയതിയിലെ മുംബൈ-കൊല്‍ക്കത്ത, കൊല്‍ക്കത്ത-ഗുവാഹത്തി സര്‍വീസുകളും ഡെഹ്‌റാഡൂണ്‍-കൊല്‍ക്കത്ത-ഗുവാഹത്തി സര്‍വീസുകളും ജെറ്റ് എയര്‍വേയ്‌സ് റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

Jet Airways: Jet Airways’ flight 9W 615 Mumbai to Kolkata and 9W 675 Kolkata to Guwahati of tomorrow April 12, 2019, has been cancelled due to operational reasons. Similarly, 9W 676 Dehradun to Kolkata via Guwahati has been cancelled on the same date until further notice. pic.twitter.com/T83nrKFn6m