ന്യൂഡല്‍ഹി: മോഡലായ ജെസീക്ക ലാലിലെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന മനു ശര്‍മയെ ജയില്‍ മോചിതനാക്കി. തിഹാര്‍ ജയില്‍ കഴിയുന്ന മനു ശര്‍മയ്ക്ക് ശിക്ഷാ ഇളവ് നല്‍കാനുള്ള ശുപാര്‍ശയില്‍ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഡല്‍ഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ അനില്‍ ബൈജാല്‍ ഒപ്പിട്ടത്.

ജയിലിനുള്ളിലെ മാന്യമായ പെരുമാറ്റത്തെ തുടര്‍ന്നാണ് മനു ശര്‍മയുടെ ശിക്ഷയില്‍ ഇളവ് നല്‍കാന്‍ ഏഴ് അംഗ ഡല്‍ഹി ശിക്ഷാ പുന:പരിശോധനാ സമിതി ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്. മനു ശര്‍മ്മയ്ക്ക് പുറമേ 34 തടവുകാരെ ജയില്‍ മോചിതരാക്കണമെന്നും സമിതി മേയ് 23ന് ഡല്‍ഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണറോട് ശുപാര്‍ശ ചെയ്തിരുന്നു.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തെത്തുടര്‍ന്ന് തീഹാര്‍ ജയിലിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മനു ശര്‍മ പരോളിലായിരുന്നു. കേസില്‍ കഴിഞ്ഞ 17 വര്‍ഷമായി മനു ശര്‍മ ജയിലില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു. മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി വിനോദ് ശര്‍മയുടെ മകനാണ് മനു ശര്‍മ്മ.

1999 ലാണ് മോഡലായ ജെസീക്ക ലാലിനെ ഡല്‍ഹിയിലെ ബാറില്‍ വെച്ച് തനിക്ക് മദ്യം വിളമ്പാന്‍ വിസമ്മതിച്ചതിന് മനു ശര്‍മ്മ വെടിവെച്ച് കൊന്നത്. അതേസമയം ശിക്ഷ ഇളവ് നല്‍കിയ നടപടിയെ ജെസീക്ക ലാലിന്റെ കുടംബം എതിര്‍ത്തില്ലെന്നാണ് സൂചന. നേരത്ത ജെസീക്കയുടെ സഹോദരി മനു ശര്‍മയ്ക്ക് മാപ്പ് നല്‍കിയതായി പറഞ്ഞിരുന്നു.

content highlights: Jessica Lal killer Manu Sharma walks out of jail after Delhi LG approves release