പട്‌ന: മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ച്‌ ബിഹാറില്‍ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് പുഷ്പം പ്രിയ ചൗധരി. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ സംസ്ഥാനത്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ ഒട്ടുമിക്ക പത്രങ്ങളിലും ഒന്നാം പേജില്‍ മുഴുവന്‍ പരസ്യം നല്‍കിയാണ് ജെഡിയു നേതാവിന്റെ മകള്‍ കൂടിയായ പുഷ്പം ചൗധരിയുടെ പ്രഖ്യാപനം. 'പ്ലൂറല്‍സ്' എന്നാണ് അവരുടെ പാര്‍ട്ടിയുടെ പേര്. ജനതാ ദള്‍ (യു) നേതാവും മുന്‍ എംഎല്‍സിയുമായ ബിനോദ് ചൗധരിയുടെ മകളായ പുഷ്പം ചൗധരി ലണ്ടന്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

അന്താരാഷ്ട്ര വനിതാ ദിനത്തില്‍ പത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നാം പേജില്‍ നല്‍കിയ പരസ്യത്തില്‍ എല്ലാവരും ഭരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്‌ഫോമെന്നാണ് തന്റെ പാര്‍ട്ടിയെ അവര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരാള്‍ ബിഹാറിനെ സ്‌നേഹിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയത്തെ വെറുക്കുകയും ചെയ്താല്‍ അവര്‍ക്കുള്ളതാണ് പ്ലൂരല്‍സെന്ന് പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നു.

ബിഹാര്‍ മെച്ചപ്പെട്ടത് അര്‍ഹിക്കുന്നു. അതിന് സാധ്യമാണ്. അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാന്‍ തന്നോടൊപ്പം ചേരണമെന്നും പുഷ്പം ചൗധരി പരസ്യത്തിലൂടെ ജനങ്ങളോട് അഭ്യാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു. താന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാല്‍ 2025 ഓടെ ബിഹാര്‍ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വികസിത സംസ്ഥാനമായി മാറും. 2030 ഓടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനം യൂറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് തുല്യമാകുമെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയും അവര്‍ പരസ്യത്തില്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. യു.കെ. സസ്സെക്‌സ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ നിന്ന് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസില്‍ എം.എ.നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ലണ്ടന്‍ സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്‌സ് ആന്‍ഡ് പൊളിറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സില്‍ നിന്ന് മാസ്റ്റേഴ്‌സ് ഓഫ് പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷന്‍ ചെയ്തുവെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു.

Bihar needs pace, Bihar needs wings, Bihar needs change. Because Bihar deserves better and better is possible. Reject bullshit politics, join Plurals to make Bihar run and fly in 2020. #PluralsHasArrived #ProgressiveBihar2020 pic.twitter.com/GiQU00oiJv