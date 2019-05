ന്യൂഡല്‍ഹി: കഴിഞ്ഞകുറച്ചുദിവസങ്ങളിലായി ജെസിബിയാണ് സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലെ താരം. ജെസിബി മണ്ണുകോരുന്നതും വാഹനങ്ങള്‍ നീക്കുന്നതും മരങ്ങള്‍ പിഴുതെറിയുന്നതുമെല്ലാം വളരെ കൗതുകത്തോടെയാണ് പലരും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഷെയര്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ജെസിബി ഹാഷ്ടടാഗും ട്രോളുകളും മണിക്കൂറുകള്‍ക്കകം ട്രെന്‍ഡിങായി മാറുകയും ചെയ്തു. മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ ജെസിബി ട്രോളുകള്‍ അത്രയധികം പ്രചാരം നേടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും സംഭവത്തില്‍ സാക്ഷാല്‍ ജെസിബി കമ്പനി വരെ ഇന്ത്യക്കാരോട് നന്ദി പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എങ്ങനെ വൈറലായി...

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു ട്വീറ്റാണ് ജെസിബിക്ക് ഇത്രയേറെ പ്രശസ്തി നേടിക്കൊടുത്തത്. ജെസിബി മണ്ണുകോരുന്ന നാല് മില്യണ്‍ വ്യൂസ് നേടിയ ഒരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു ആ ട്വീറ്റിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ പലരും തൊഴിലില്ലായ്മ അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ഈ വീഡിയോ ഇത്രയധികം മണിക്കൂറുകള്‍ കാണാന്‍ സമയം ചെലവഴിച്ചതിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്നായിരുന്നു വീഡിയോക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കുറിപ്പ്. എന്തായാലും ഈ ട്വീറ്റ് നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം തന്നെ ട്വിറ്ററിര്‍ വൈറലായി. ഒപ്പം #JCBkiKhudaai എന്ന ഹാഷ്ടാഗും.

പിന്നീടങ്ങോട്ട് ജെസിബിയുടെ വിവിധ വീഡിയോകളും ചിത്രങ്ങളും കൊണ്ട് ട്വിറ്ററും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും നിറഞ്ഞു. മാത്രമല്ല, പല പ്രമുഖരെ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ച് ട്രോളുകളും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. വ്യാഴാഴ്ച മോദി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമ്പോള്‍ ജെസിബിയായിരിക്കും മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തുകയെന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ സോഷ്യല്‍മീഡിയയിലെ സംസാരം.

