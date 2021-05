ഇറ്റാനഗര്‍: അരുണാചല്‍ പ്രദേശില്‍ തീവ്രവാദികളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ അസം റൈഫിള്‍സിലെ ഒരു ജവാന് വീരമൃത്യു. സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് ജവാന്മാര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

നാംപോംഗ് സര്‍ക്കിളിനു കീഴിലുള്ള ലോങ്വി ഗ്രാമത്തില്‍ നിന്ന് എട്ട് കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ നടന്നത്. ചാങ്ലാങ് ജില്ലയില്‍ നാഷണല്‍ സോഷ്യലിസ്റ്റ് കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് നാഗാലാന്‍ഡിലെ അംഗങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്ന തീവ്രവാദികളുമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടല്‍ ഉണ്ടായത്.

ലോങ്വി ഗ്രാമത്തില്‍ സുരക്ഷാസേനയും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ ഒരു അസം റൈഫിള്‍സ് ജവാന്‍ രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ചതായും രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും ചാങ്ലാങ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ജവാന്‍മാരെ വ്യോമമാര്‍ഗം സൈനിക ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

