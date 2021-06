പുല്‍വാമ: ജമ്മുകശ്മീരില്‍ സ്‌പെഷ്യല്‍ പോലീസ് ഓഫീസറും ഭാര്യയും ഭീകരരുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു. പുല്‍വാമയില്‍ ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. വീട്ടില്‍ കടന്നുകയറിയുള്ള വെടിവെപ്പില്‍ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഫയാസ് അഹമ്മദും ഭാര്യ രാജ ബീഗവുമാണ് മരിച്ചത്. ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ദമ്പതിമാരുടെ മകള്‍ റാഫിയ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെ ഭീകരര്‍ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ചു കയറി തുടരെ നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. പരിക്കേറ്റ ഫയാസിനേയും കുടുംബത്തേയും ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ഫയാസും ഭാര്യയും മരിച്ചു. അവന്തിപോരയിലെ ഹരിപരിഗാം സ്വദേശിയാണ് ഫയാസ് അഹമ്മദ്.

#AwantiporaTerrorIncidentUpdate: #Martyred Fayaz Ahmad's wife also #succumbed to her injuries at hospital. Further details shall follow. @JmuKmrPolice https://t.co/xUKavBJemG