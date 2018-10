ശ്രീനഗര്‍: തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാകുന്നതിനു മുമ്പേ ശ്രീനഗറില്‍ അധികാരത്തിലെത്താന്‍ പോകുന്ന പുതിയ മേയറെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ സൂചനകള്‍ നല്‍കിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഗവര്‍ണര്‍ സത്യപാല്‍ മാലിക് വിവാദത്തില്‍.

നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സും പി ഡി പിയും ബഹിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുകയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കൃത്രിമം നടന്നോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഈയാഴ്ച ആദ്യം എന്‍ ഡി ടിവിയോടായിരുന്നു ഗവര്‍ണറുടെ പ്രതികരണം. മത്സരിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതില്‍ രണ്ടുപാര്‍ട്ടികളും(നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ്, പി ഡി പി) ഖേദിക്കുകയാണെന്നും തനിക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് ശ്രീനഗറിന് പുതിയ മേയറെ ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് ഗവര്‍ണര്‍ പറഞ്ഞത്.

അദ്ദേഹം(പുതിയ മേയര്‍) വിദേശത്തുനിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. ഈ നേതാവ് വിജയിച്ചാല്‍ രണ്ടു പാര്‍ട്ടികളും പരിഭ്രമിക്കും. ആ ആണ്‍കുട്ടിയുടെ പേര് മാട്ടു എന്നാണ്. അദ്ദേഹം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളയാളാണ്. അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുമെന്നും ഗവര്‍ണര്‍ അന്ന് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തിരുന്നു.

നാലുഘട്ടമായാണ് ജമ്മു കശ്മീരില്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ പതിനാറിനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്‍ത്തിയാവുക. രണ്ടാം ഘട്ട തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബുധനാഴ്ച ആരംഭിച്ചു. 13 വര്‍ഷത്തിനു ശേഷമാണ് സംസ്ഥാനത്ത് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സും പി ഡി പിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ബഹിഷ്‌കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

content highlights: Jammu kashmir lands in controversy as he gives clues about new srinagar mayor