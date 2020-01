ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്ന നാല് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ കൂടി മോചിപ്പിച്ചു. കഴിഞ്ഞദിവസം വൈകീട്ടാണ് കശ്മീര്‍ ഭരണകൂടം വീട്ടുതടങ്കല്‍ അവസാനിപ്പിച്ച് ഇവരെ വിട്ടയച്ചത്.

നാഷണല്‍ കോണ്‍ഫറന്‍സ് നേതാവ് നാസില്‍ ഖുറേഷി, പിഡിപിയുടെ അബ്ദുള്‍ ഹഖ് ഖാന്‍, പീപ്പിള്‍സ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുഹമ്മദ് അബ്ബാസ് വാനി, കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അബ്ദുള്‍ റാഷിദ് എന്നിവര്‍ക്കാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം മോചനം ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ച് മുതല്‍ ഇവരെല്ലാം വീട്ടുതടങ്കലില്‍ കഴിയുകയായിരുന്നു.

കശ്മീരിന് പ്രത്യേകാധികാരം നല്‍കുന്ന ഭരണഘടനയുടെ 370-ാം അനുച്ഛേദം റദ്ദാക്കുന്നിതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ നേതാക്കളെ വീട്ടുതടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിരുന്നത്. വിവിധ പാര്‍ട്ടികളുടെ നേതാക്കളായ അഞ്ചുപേരെ ഡിസംബര്‍ അവസാനത്തോടെ വിട്ടയച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള, ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള, മെഹബൂബ മുഫ്തി തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെല്ലാം ഇപ്പോഴും വീട്ടുതടങ്കലില്‍ തുടരുകയാണ്.

