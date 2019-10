ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീരിലെ ഷോപിയാനില്‍ രണ്ട് ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാരെ ഭീകരര്‍ വധിച്ചു. ഒരു ഡ്രൈവര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ആപ്പിള്‍ കൊണ്ടുപോകാന്‍ പഞ്ചാബില്‍നിന്നെത്തിയ ട്രക്കുകളുടെ ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കു നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ഇവരുടെ ട്രക്ക് ഭീകരര്‍ അഗ്നിക്കിരയാക്കി. രണ്ട് ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ ട്രക്കുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഷോപിയാനില്‍ ഒരു ആപ്പിള്‍ വ്യാപാരിയേയും രാജസ്ഥാനില്‍നിന്നുള്ള ട്രക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേരെയും ഭീകരര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ വധിച്ചിരുന്നു. കശ്മീര്‍ താഴ്‌വരയില്‍നിന്നുള്ള പഴങ്ങളുടെ വ്യാപാരം വര്‍ധിച്ചതിന്റെ നിരാശയിലാണ് ഭീകരര്‍ ട്രക്ക് ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ അടക്കമുള്ളവരെ ലക്ഷ്യംവെക്കുന്നതെന്ന് പോലീസ് പറയുന്നു.

കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളയുകയും സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളായി വിഭജിക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ നിര്‍ത്തിവച്ച മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സേവനങ്ങള്‍ അടുത്തിടെയാണ് പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. ഇതോടെ കശ്മീരില്‍നിന്നുള്ള പഴങ്ങളുടെ വ്യാപാരം ശക്തിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് ഭീകരര്‍ ട്രക്ക് ജീവനക്കാരെയും ഡ്രൈവര്‍മാരെയും ആക്രമിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്. കശ്മീര്‍ സാധാരണ നിലയിലേക്ക് എത്തുന്നതിലുള്ള നിരാശയിലാണ് ഭീകരര്‍ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

