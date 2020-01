ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മുകശ്മീരില്‍ ഭീകരര്‍ക്കൊപ്പം പിടിയിലായ പോലീസ് ഓഫീസറെയും തീവ്രവാദിയായി കണക്കാക്കുമെന്ന് പോലീസ്. പോലീസ് ഡെപ്യൂട്ടി സൂപ്രണ്ടായ ദേവേന്ദ്ര സിങ്ങിനെയാണ് ജമ്മുകശ്മീര്‍ പോലീസ് ശനിയാഴ്ച കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ധീരതയ്ക്ക് രാഷ്ട്രപതിയില്‍ നിന്ന് മെഡല്‍ നേടിയ മുതിര്‍ന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ദേവേന്ദ്ര സിങ് ശ്രീനഗര്‍ വിമാനത്താവളത്തില്‍ ഹൈജാക്കിങ് വിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് .

തീവ്രവാദികളെ കടത്തിയത് സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. എല്ലാ സുരക്ഷാ, രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികളും അന്വേഷണത്തില്‍ സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഷോപിയാനില്‍ നടന്ന ഓപ്പറേഷനില്‍ ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദ്ദീന്‍ തീവ്രവാദികളോടൊപ്പം ഡിഎസ്പിയെ അറസ്റ്റുചെയ്തതായി ഐജി വിജയകുമാര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ദേശീയപാതയില്‍ വാഹനത്തില്‍ ഇവര്‍ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് വിജയ് കുമാര്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

"ദേവേന്ദ്ര സിങ്ങ് നിരവധി തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളയാളാണ്. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കുറ്റകരമായ സാഹചര്യത്തിലാണ്. അതിനാല്‍ അദ്ദേഹത്തെ തീവ്രവാദിയായി പരിഗണിക്കും. സംഭവത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ചോദ്യംചെയ്യലും അന്വേഷണവും നടക്കുകയാണ്", അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കുല്‍ഗാമിലെ മിര്‍ ബസാറില്‍ നിന്നാണ് ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം തടഞ്ഞുനിര്‍ത്തി പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കൂടെയുള്ള ഭീകരരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഹിസ്ബുള്‍ മുജാഹിദ്ദീന്‍ ഭീകരന്‍ നവീദ് ബാബുവിനൊപ്പമാണ് ദേവേന്ദ്രസിങ്ങിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കശ്മീരികളല്ലാത്ത 11 പേരെ കൊന്ന കേസില്‍ പ്രതിയാണിയാള്‍. ഇവര്‍ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തില്‍ നിന്ന് ആയുധങ്ങളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തു. പിടിയിലാവുമ്പോള്‍ ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് പുറപ്പെടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലായിരുന്നു ഇവര്‍.

Content Highlights: Jammu and Kashmir police officer Caught With Hizbul Members To Be Treated As Terrorist, says Police