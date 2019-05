ശ്രീനഗര്‍: പോലീസെന്നാല്‍ പേടിക്കേണ്ടവരാണെന്നുള്ള ധാരണയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പൊതുജനങ്ങളുടെ സുഹൃത്താണ് പോലീസെന്ന് ഇപ്പോള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാം. ജനങ്ങളുടെ സഹായത്തിനായി ഓടിയെത്തുന്നവരായതു കൊണ്ട് പോലീസിനോട് മാനസിക അടുപ്പം നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. പോലീസുകാര്‍ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നന്മയും നമ്മള്‍ ഏറ്റെടുത്ത് ആഘോഷമാക്കുന്നു, അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ കൊണ്ട് മൂടുകയും ചെയ്യുന്നു.



ഒരു പോലീസുകാരന്‍ ചെയ്ത നന്മയുടെ നേര്‍ക്കാഴ്ച നിറയുന്ന വീഡിയോയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ വൈറലായിരിക്കുന്നത്. ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് തന്നെയാണ് അവരുടെ ട്വിറ്റര്‍ പേജിലൂടെ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചത്.

ഭിന്നശേഷിക്കാരനായ ഒരു കുട്ടിയെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പോലീസുകാരന്റെ വീഡിയോയാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് തിങ്കളാഴ്ച പങ്കു വെച്ചത്. കുട്ടിയ്ക്ക് പാത്രത്തില്‍ നിന്ന് ഭക്ഷണം എടുത്ത് വായില്‍ വെച്ചു കൊടുക്കുകയും കുട്ടിയുടെ കവിളില്‍ പറ്റിയ ഭക്ഷണം മറ്റേ കൈ കൊണ്ട് തുടച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹം. കുട്ടിയ്ക്ക് ഗ്ലാസില്‍ വെള്ളമെടുത്ത് കുട്ടിയ്ക്ക് കുടിക്കാന്‍ നല്‍കുന്നതും വീഡിയോയിലുണ്ട്.

വീഡിയോ കണ്ട നിരവധി പേര്‍ കശ്മീര്‍ പോലീസിന് അഭിനന്ദനമറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും പിഡിപി നേതാവുമായ മെഹ്ബൂബ മുഫ്തിയും പോലീസുകാരന്റെ പ്രവൃത്തി സ്‌നേഹവും മനുഷ്യത്വവും നിറഞ്ഞതാണെന്ന് ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രകീര്‍ത്തിച്ചു.

Armed forces operating in Kashmir are often tarred with the same brush. But that generalisation can sometimes be grossly unfair. Salute this man’s sense of compassion & humanity. https://t.co/qou4Mk5NBj