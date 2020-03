ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധത്തെ പിന്തുണക്കാത്ത വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പരീക്ഷയില്‍ പരാജയപ്പെട്ടതായി ട്വീറ്റ് ചെയ്ത ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഇയാള്‍ക്കെതിരെ അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക് എന്‍ജിനീയറിങ് ഡിപ്പാര്‍ട്ടമെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായ അബ്രാര്‍ അഹമദിനെയാണ് സര്‍വകലാശാല സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്.

'പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത 15 അമുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഒഴികെ പിന്നെയെല്ലാവരും പാസ്സായെ'ന്നായിരുന്നു അധ്യാപകന്റെ ട്വീറ്റ്. എന്നാല്‍ അധ്യാപകന്റെ ട്വീറ്റ് സാമുദായിക ഐക്യത്തിന് വിള്ളലുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണെന്നും ഒരു അധ്യാപകന്റെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിന് നിരക്കുന്നതല്ലെന്നും സസ്‌പെന്‍ഷന്‍ ഉത്തരവില്‍ പറയുന്നു. സര്‍വകലാശാല രജിസ്ട്രാറായ സിദ്ദിഖിയാണ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

എന്നാല്‍ തന്റെ ട്വീറ്റിനെ അധികൃതര്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അഹമദ് നല്‍കുന്ന വിശദീകരണം. സിഎഎ എങ്ങനെയാണ് ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നതിനായി ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍ ചെയ്ത ട്വീറ്റാണ് ഇതെന്ന് അഹമദ് പറയുന്നു. തന്നെയുമല്ല സര്‍വകാശാല പരീക്ഷകളൊന്നും തന്നെ നടത്തിയിട്ടില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാത്തവരെ പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ തനിക്ക് സാധിക്കുക എന്നും അധ്യാപകന്‍ ചോദിക്കുന്നു.

അതൊരു ആക്ഷേപഹാസ്യമായിരുന്നു, പാരഡി, ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് സിഎഎ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് ബന്ധപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചത്. എല്ലാ ന്യൂനപക്ഷ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും വീണ്ടും പരീക്ഷക്കിരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഒരു അധ്യാപകന്‍ പറയുന്നതിനേക്കാള്‍ മോശമായി വേറെ എന്തുണ്ട്?' അഹമദ് തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

അത്തരമൊരു പരീക്ഷ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും അതിനാല്‍ മുസ്ലീം ഇതര വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ചോദ്യം തന്നെ ഉയരുന്നില്ല.ഒരു ദശകത്തിലേറെ നീണ്ട കരിയറില്‍ ഇതുവരെ തനിക്കെതിരെ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള വിവേചനവുമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട അധ്യാപകന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ വാക്കുകള്‍ക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയ പരിമിതി കാരണം താന്‍ എഴുതിയത് തെറ്റായി വ്യഖ്യാനിക്കപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്വേഷണത്തിന് സര്‍വകലാശാല ഉത്തരവിട്ടതിനാല്‍ സംഭവിച്ചതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രടിപ്പിച്ചു.

Content Highlights:Jamia teacher had been suspended because of his controversial tweet on CAA