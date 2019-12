ഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെയും ഡല്‍ഹിയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നേരേയുണ്ടായ പോലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെയും രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥി പ്രതിഷേധം അലയടിക്കുന്നു. പോലീസ് അതിക്രമത്തിനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ തെരുവിലിറങ്ങി.

ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് സമീപം വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രതിഷേധം തുടരുകയാണ്. രാവിലെ ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധത്തില്‍ നിലവില്‍ നൂറുകണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികളും പരിസരവാസികളുമാണ് അണിനിരന്നത്. മനുഷ്യച്ചങ്ങല തീര്‍ത്താണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ സംഘടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലഖ്നൗ നദ്വ കോളേജിലും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രതിഷേധവുമായി സംഘടിച്ചു. കോളേജ് ക്യാമ്പസില്‍ സംഘടിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പുറത്തിറങ്ങാതിരിക്കാന്‍ പോലീസ് ഗേറ്റ് പൂട്ടിയിട്ടു. ഇതിനിടെ പോലീസിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി.

ജാമിയ, അലിഗഢ് സര്‍വകലാശാലകളില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് മുംബൈ ടാറ്റ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സോഷ്യല്‍ സയന്‍സിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ക്ലാസുകള്‍ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ മുതല്‍ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചില്‍ നൂറു കണക്കിന് വിദ്യാര്‍ഥികളാണ് അണിനിരന്നത്. ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നാല് മണിക്ക് ടിസ്സിലെ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ പ്രതിഷേധ സദസ്സും സംഘടിപ്പിക്കും.

Lucknow: Protests in Nadwa college against #CitizenshipAmendmentAct. Stone pelting breaks out. pic.twitter.com/UAOOgG1wYF