ന്യൂഡല്‍ഹി: മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ ഘാതകന്‍ നാഥുറാം ഗോഡ്‌സയെ പോലെ യഥാര്‍ഥ ദേശീയവാദിയാണ് ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയില്‍ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ യുവാവെന്ന് ഹിന്ദു മഹാസഭ.

ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയില്‍ ദേശ വിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നിശബ്ദമാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച യുവാവ് അഭിമാനമാണെന്നു ഹിന്ദു മഹാസഭ ദേശീയവക്താവ് അശോക് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

'യുവാവിന് ഹിന്ദു മഹാസഭയുടെ അനുമോദനങ്ങള്‍ നേരുന്നു. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവര്‍ക്കെതിരെ കര്‍ശനമായ നടപടിയെടുത്ത് ശിക്ഷ നല്‍കണം. ഷര്‍ജീല്‍ ഇമാമിനെ പോലെ അലിഗഢ് സര്‍വകലാശാല ജവര്‍ഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു സര്‍വകലാശാല, ഷഹീന്‍ബാഗ് എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നവരെ വെടിവെക്കണം.'- പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു

17-കാരനായ യുവാവിന് വേണ്ട എല്ലാ വിധ നിയമസഹായവും ഹിന്ദു മഹാസഭ നല്‍കുന്നതാണെന്നും പാണ്ഡെ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചക്കാണ് പൗരത്വ നിയഭേദഗതിക്കെതിരെ ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലക്ക് പുറത്ത് നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ബജ്‌റംഗ് ദള്‍ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ പോലീസ് നോക്കി നില്‍ക്കെ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ത്തത്. സംഭവത്തില്‍ ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

