ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ജാമിയ മിലിയ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിക്ക് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചവര്‍ക്കുനേരെ യുവാവ് വെടിവെച്ച സംഭവത്തില്‍ കര്‍ശന നടപടിയുണ്ടാവുമെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷാ. വെടിവെപ്പില്‍ ജാമിയ മിലിയ ഇസ്‌ലാമിയ വിദ്യാര്‍ഥിക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇത്തരം നടപടികള്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഡല്‍ഹി പോലീസ് കമ്മീഷണറോട് താന്‍ സംസാരിച്ചിരുന്നു. കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കാന്‍ അദ്ദേഹത്തിന് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. രാംഭക്ത് ഗോപാല്‍ ശര്‍മ എന്നയാള്‍ പ്രക്ഷോഭകര്‍ക്കുനേരെ വെടിവെക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

'ഇതാ ആസാദി' എന്നുപറഞ്ഞാണ് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയത്. നിരവധി പോലീസുകാര്‍ നോക്കിനില്‍ക്കെ ആയിരുന്നു വെടിവെപ്പ്. ഡല്‍ഹി പോലീസ് സിന്ദാബാദ് എന്ന മുദ്രാവാക്യവും അക്രമി മുഴക്കി.

നിരവധി പേരാണ് പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ജാമിയ മിലിയ സര്‍വകലാശാലയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രതിഷേധിച്ചത്. ഇവര്‍ക്കുനേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി അടക്കമുള്ളവ പ്രയോഗിച്ചിരുന്നു. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സ്വദേശിയാണ് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ രാംഭക്ത് ഗോപാല്‍ വര്‍മ്മയെന്നാണ് സൂചന.

Content Highlights: Jamia firing: will not tolerate such incidents - Amit Shah