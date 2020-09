ന്യൂഡല്‍ഹി: മന്ത്രി കെ.ടി ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമായ നടപടിമാത്രമാണെന്ന് പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി. അതേസമയം ജലീല്‍ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തില്‍ നടക്കുന്നത്. ജലീലിന്റെ വിഷയത്തില്‍ നേരത്തെ തന്നെ പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിയമപരമായി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാല്‍ നടപടിയുണ്ടാകും. നിലവില്‍ മന്ത്രി കെ ടി ജലീലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിയമപരമായ നടപടിമാത്രമാണെന്നും സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കി.

സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള കോണ്‍ഗ്രസിന്റെയും ബിജെപിയും ശ്രമങ്ങളാണ് കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ബി ജെ പിയുടെ ബി ടീം ആയി മാറിയെന്നും കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള അംഗങ്ങള്‍ പോളിറ്റ്ബ്യൂറോയില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

കെ ടി ജലീലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ഇന്ന് നടന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചര്‍ച്ച ചെയ്തു. സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ബി ജെ പി-കോണ്‍ഗ്രസ് ശ്രമമാണെന്നാണ് പോളിറ്റ്ബ്യൂറോയിലുണ്ടായ പരാമര്‍ശം. സംസ്ഥാന ഘടകത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ശരിവെക്കുതായിരുന്നു യെച്ചൂരിയുടെ പ്രതികരണവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത്‌

