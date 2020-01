ന്യൂഡല്‍ഹി: യു.എസ്സിനും ഇറാനുമിടയില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ നിലനില്‍ക്കവെ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കര്‍ ഇറാന്‍ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജവാദ് സാരിഫുമായി സംസാരിച്ചു. മേഖലയില്‍ നിലനില്‍ക്കുന്ന സംഘര്‍ഷ സാഹചര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് കടുത്ത ആശങ്കയുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇറാനെ അറിയിച്ചു. ഇറാന്‍ സൈനിക കമാന്‍ഡര്‍ ഖാസി സുലൈമാനി അമേരിക്കന്‍ വ്യോമാക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇരുരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഇടയില്‍ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥ ഉടലെടുത്തത്.

സ്ഥിതിഗതികള്‍ വളരെ ഗൗരവതരമാണെന്ന് എസ് ജയ്ശങ്കര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആശയവിനിമയം തുടരുമെന്ന് ഇറാന് ഉറപ്പുനല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയ്ശങ്കര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

