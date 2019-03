ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്‍ മുദാസറിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയും ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് ഭീകരവാദിയുമായ സജദ് ഖാന്‍ അറസ്റ്റില്‍.

ഡല്‍ഹി ചെങ്കോട്ടയ്ക്കു സമീപത്തുനിന്നാണ് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഡല്‍ഹി പോലീസിന്റെ സ്‌പെഷല്‍ സെല്‍ സജാദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

കമ്പിളിക്കച്ചവടക്കാരാനായി വേഷം മാറി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു സജാദ്. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച വാഹനത്തിന്റെ ഉടമ സജാദ് ആയിരുന്നു.

സജാദിന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാരും ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദിലെ അംഗങ്ങളാണെന്നും ഡല്‍ഹി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ മാസം ആദ്യം കശ്മീരില്‍ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ മുദാസിറിനെ സൈന്യം വധിച്ചിരുന്നു.

ഫെബ്രുവരി പതിന്നാലിന് പുല്‍വാമയില്‍ സി ആര്‍ പി എഫ് വാഹനവ്യൂഹത്തിനു നേരെയുണ്ടായ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ 40 ജവാന്മാരാണ് വീരമൃത്യു വരിച്ചത്.

Jaish e Mohammad terrorist Sajjad Khan arrested by Delhi Police Special Cell. He was a close associate of Pulwama attack mastermind Mudassir who had been eliminated earlier this month