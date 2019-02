ശ്രീനഗര്‍: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണവുമായി ബന്ധമുള്ള ഉന്നത ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് കമാന്‍ഡറെ സുരക്ഷാസേന വളഞ്ഞതായി സൂചന. പുല്‍വാമയില്‍ ഞായറാഴ്ച അര്‍ധരാത്രി മുതല്‍ നടക്കുന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിനിടെയാണ് ഇയാള്‍ സൈന്യത്തിന്റെ വലയിലായതെന്നാണ് സൂചന. ഉന്നതവൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി എ എന്‍ ഐയാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്.

Sources: A top Jaish-e-Mohammed commander linked to #PulwamaAttack believed to be trapped in the ongoing encounter with security forces in Pulwama; Deferred visual from the encounter site in Pulwama pic.twitter.com/AK4TjTvfKe