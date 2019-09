ബെംഗളൂരു: ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ എന്ന ആശയം ഇന്ത്യയില്‍ ഒരിക്കലും നടപ്പിലാവില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജയറാം രമേഷ്. മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റുവിന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്താനും ഇല്ലാതാക്കാനും ചില ശക്തികള്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും നെഹ്രുവിയന്‍ ആശയങ്ങള്‍ കൈവെടിഞ്ഞാല്‍ ഇന്ത്യ എന്ന സങ്കല്‍പം തന്നെ ഇല്ലാതാവുമെന്നും ജയറാം രമേശ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

'ഒരു രാജ്യം ഒരു നികുതി നാം നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. പക്ഷെ ഒരു രാജ്യം ഒരു ഭാഷ എന്ന ആശയം ഒരിക്കലും യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാവില്ല. നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രമാണ്. നമുക്ക് ഒരുപാട് ഭാഷകളുണ്ട്. നമ്മളൊരു രാഷ്ട്രമാണ്.. നമുക്കൊരുപാട് നാടുകളുണ്ട്'- ജയറാം രമേഷ് പറഞ്ഞു.

സദസ്സിലുള്ള ഗവര്‍ണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവരെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും കന്നഡയിലും അഭിസംബോധന ചെയ്താണ് ജയറാം രമേശ് പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ഒരു രാജ്യം ഒരു നികുതി എന്ന ആശയം നടപ്പിലായാലും ഒരു രാജ്യം ഒരു സംസ്‌കാരം എന്നതോ ഒരു ഭാഷ എന്നതോ നടപ്പിലാവില്ലെന്ന് വ്യക്തമാവാനാണ് താന്‍ ഒരു മിനുട്ടില്‍ മൂന്ന് ഭാഷകള്‍ സംസാരിച്ചതെന്നും ജയറാം രമേഷ് വ്യക്തമാക്കി.

ബെംഗളൂരുവില്‍ എം വിശ്വേശരയ്യ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു ജയറാം രമേശ്. ഇന്ത്യയെ ഒരുമിച്ച് നിര്‍ത്താനാവുക ഹിന്ദി ഭാഷയ്ക്ക് മാത്രമാണെന്നും ലോകത്തിന് മുന്നില്‍ രാജ്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താന്‍ പൊതുവായ ഒരു ഭാഷയുണ്ടായിരിക്കണമെന്നുമുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയാണ് ഏക ഭാഷ വിവാദത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അമിത് ഷായുടെ പ്രസ്താവനയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷവും നിരവധി നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

