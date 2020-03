ജയ്പൂര്‍: പടര്‍ന്നുപിടിക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസിനെ പിടിച്ചുകൊട്ടാന്‍ വാക്‌സിന്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള ഊര്‍ജ്ജിത ശ്രമത്തിലാണ് അമേരിക്ക, ജര്‍മനി അടക്കമുള്ള ലോകരാജ്യങ്ങള്‍. ഇതിനിടയില്‍ വ്യത്യസ്തമായൊരു രീതിയില്‍ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ്‌ ജയ്പൂര്‍ സവായ് മാന്‍സിങ് സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍മാര്‍.

മലേറിയ, പന്നിപ്പനി, എച്ച്‌ഐവി പോസിറ്റീവ് രോഗികള്‍ക്ക് നല്‍കാറുള്ള മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പരീക്ഷണ ചികിത്സയാണ് നടത്തിയത്‌.

രണ്ട് വിദേശികള്‍ക്കും രണ്ട് സ്വദേശികള്‍ക്കും അടക്കം രാജസ്ഥാനില്‍ നാല് പേര്‍ക്കാണ് ഇതുവരെ കൊറോണ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇതില്‍ മൂന്ന് പേരില്‍ ഈ മരുന്നുകള്‍ പരീക്ഷിച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ ഇവരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതായി ഡോക്ടര്‍മാരെ ഉദ്ധരിച്ച് ന്യൂ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു

ഇറ്റലിയില്‍നിന്നുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സംഘത്തിനൊപ്പമെത്തിയ ദമ്പതിമാരിലും ദുബായില്‍നിന്ന് തിരിച്ചെത്തിയ ജയ്പൂര്‍ രാജ പാര്‍ക്കിന് സമീപമുള്ള എണ്‍പത്തിയഞ്ചുകാരനിലുമാണ് ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഈ മരുന്നുകള്‍ പരീക്ഷിച്ചത്. മൂന്ന് പേരുടെയും ഏറ്റവും ഒടുവില്‍ വന്ന കൊറോണ പരിശോധന ഫലം നെഗറ്റീവുകയും ചെയ്തു. കൊറോണ വൈറസ്‌ ഭേദമായെങ്കിലും മറ്റ് അസുഖങ്ങള്‍ കണക്കിലെടുത്ത് ഇറ്റാലിയന്‍ ദമ്പതിമാരെ രാജസ്ഥാന്‍ ഹെല്‍ത്ത് സയന്‍സ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്‌.

ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ചിനെ വിവരങ്ങള്‍ ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ മരുന്നുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചികിത്സ എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌. അതേസമയം കൊറോണ ഭേദമാക്കിയ ഡോക്ടര്‍മാരെയും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരെയും രാജസ്ഥാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ് ലോത്ത്‌ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്തു.

Happy to share, 3 corona patients including 2 senior citizens wd comorbid issues at SMS hospital,hv bn treated successfully & their test reports are now negative.

My heartiest compliments to SMS doctors & staff for their commendable & dedicated service in treating corona patients