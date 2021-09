ലഖ്‌നൗ: സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകള്‍ ഇനി മുതല്‍ കുറ്റവാളികള്‍ക്ക് ഉല്ലാസകേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കില്ലെന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ്. സന്ത് കബീര്‍ നഗര്‍ ജില്ലയിലെ 245 കോടി രൂപയുടെ വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിര്‍മാണോദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ആദിത്യനാഥ്. ഇതില്‍ 126 കോടി രൂപ മുടക്കി പണികഴിപ്പിച്ച ജില്ലാ ജയില്‍ പദ്ധതിയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.

സംസ്ഥാനത്തെ ജയിലുകള്‍ ഇനി മുതല്‍ നവീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളായിരിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു തരത്തിലുള്ള മാഫിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും അനുവദിക്കില്ല. മാഫിയകള്‍ പാവപ്പെട്ടവരേയും കര്‍ഷകരേയും ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് സര്‍ക്കാരിന് അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സംസ്ഥാനത്ത് മുന്‍പ് ഭരിച്ചിരുന്ന സര്‍ക്കാരുകളാണ് പല തരത്തിലുള്ള അരാജകത്വങ്ങള്‍ക്കും വഴിവെച്ചതെന്നും യോഗി ആരോപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് വലിയ പരിഹാരം കാണാന്‍ തന്റെ സര്‍ക്കാരിന് കഴിഞ്ഞെന്നും നാല് ലക്ഷം യുവാക്കള്‍ക്കാണ് സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വീസില്‍ ജോലി നല്‍കിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. 30,000 വനിതാ പോലീസുകാരെ പുതിയതായി നിയമിച്ചെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

