ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോഴും ചൈന- പാകിസ്താന്‍ ബന്ധം ശക്തമായിരുന്നുവെന്ന ചില ചരിത്രങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യക്കെതിരേ ചൈനയേയും പാകിസ്താനേയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുവന്നൂവെന്ന രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനെതിരേ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

1963 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോഴാണ് പാകിസ്താന്‍ നിയമവിരുദ്ധമായി ഷക്‌സാം താഴ്വര ചൈനക്ക് കൈമാറിയത്. ഇങ്ങനെയും ചില ചരിത്രങ്ങളുമുണ്ട്. 1970 ല്‍ പാക് അധീന കശ്മീരിലൂടെ ചൈന കാരക്കോറം ഹൈവേ നിര്‍മിച്ചു. 2013 ല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യു പി എ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ചൈന പാകിസ്താന്‍ സാമ്പത്തിക ഇടനാഴി നിര്‍മിച്ചത്- ജയശങ്കര്‍ തന്റെ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

Rahul Gandhi alleged in Lok Sabha that it is this Government which brought Pakistan and China together.Perhaps, some history lessons are in order:



-In 1963,Pakistan illegally handed over the Shaksgam valley to China.



-China built the Karakoram highway through PoK in the 1970s.