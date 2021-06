കൊല്‍ക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാള്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ജഗ്ദീപ് ധന്‍ഖറിനെതിരേ ബന്ധുനിയമന ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് തൃണമൂല്‍ എം.പി.മഹുവ മൊയ്ത്ര. ഗവര്‍ണറുടെ സ്‌പെഷ്യല്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുളള ഉദ്യോഗസ്ഥരെല്ലാം ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധമുളളവരോ, അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തറിയാവുന്നവരോ ആണെന്നാണ് മഹുവയുടെ ആരോപണം. ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പേരുവിവരങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുളള രേഖകളും മഹുവ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാന നില അങ്ങേയറ്റം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന ഗവര്‍ണറുടെ ആരോപണത്തിന് പിറകേയാണ് എംപിയുടെ ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തുടര്‍ന്ന് നടന്ന അതിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരണം നല്‍കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി എച്ച്.കെ.ദ്വിവേദിയെ ഗവര്‍ണര്‍ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു.

And Uncleji- while you’re at it- take the extended family you’ve settled in at WB RajBhavan with you. pic.twitter.com/a8KpNjynx9