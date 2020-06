വിശാഖപട്ടണം: സംസ്ഥാനത്തെ 2.62 ലക്ഷം ഓട്ടോ, ടാക്‌സി ഉടമകള്‍ക്കും ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കും 10,000 രൂപ വീതം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സര്‍ക്കാര്‍ വിതരണം ചെയ്തു. 13 കളക്ടര്‍മാരും ഗുണഭോക്താക്കളും മറ്റ് പങ്കാളികളും പങ്കെടുത്ത വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ജഗന്‍ റെഡ്ഡി 2,62,495 ഓട്ടോ, ടാക്‌സി ഉടമകള്‍ക്കും ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ക്കും 10,000 രൂപ വീതം വിതരണം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ചത്. ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡി സര്‍ക്കാര്‍ തന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത വൈ.എസ്.ആര്‍ വാഹന മിത്ര പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പണം നല്‍കിയത്.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ആന്ധ്രയിലുടനീളം നടത്തിയ 3,648 കിലോമീറ്റര്‍ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള പദയാത്രയില്‍ ഓട്ടോ, ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ അവരുടെ ആശങ്കകള്‍ ഉന്നയിച്ചിരുന്നതായി ജഗന്‍മോഹന്‍ റഡ്ഡി ഓര്‍മിച്ചു. ഓട്ടോ, ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍മാര്‍ ആരും കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനോ സ്വകാര്യ പണമിടപാടുകാരില്‍ നിന്ന് അമിത പലിശ നിരക്കില്‍ വായ്പയെടുക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരാകാതിരിക്കാനോ ആണ് പദ്ധതി കൊണ്ടുവന്നതെനനും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വൈ.എസ്.ആര്‍ വാഹന മിത്ര പദ്ധതി 2019 ഒക്ടോബര്‍ 4-നാണ് ആരംഭിച്ചത്. പദ്ധതി ആരംഭിച്ചതിന്റെ വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 2020 ഒക്ടോബര്‍ 4 നാണ് തുക വിതരണം ചെയ്യാന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാരണമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാന്‍ കുടുംബങ്ങളെ സഹായിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തുക 4 മാസം മുമ്പുതന്നെ വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

അക്കൗണ്ട് വിശദാംശങ്ങളിലെയും മറ്റ് സാങ്കേതിക തകരാറുകളിലെയും പൊരുത്തക്കേടുകള്‍ കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ പണം ലഭിക്കാത്ത എല്ലാവര്‍ക്കും രണ്ട് തവണകളെയും ഒരുമിച്ച് ലഭിക്കുമെന്നും ആന്ധ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

2020 ല്‍ പദ്ധതിയില്‍ 37,756 പുതിയ ഗുണഭോക്താക്കളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണം 2,36,334 ല്‍ നിന്ന് 2,62,756 ആയി ഉയര്‍ന്നു.

