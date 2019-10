ന്യൂഡല്‍ഹി: സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളെ തുടര്‍ന്ന് ബി.ജെ.പി ദേശീയ വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് ജെ.പി നഡ്ഡയ്ക്ക് സി.ആര്‍.പി.എഫ് കമാന്‍ഡോകളുടെ സെഡ് കാറ്റഗറി സുരക്ഷ. രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് പഴുതടച്ച സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ടുചെയ്തു.

മുന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മന്‍മോഹന്‍ സിങിന് സെഡ് പ്ലസ് ക്യാറ്റഗറി സുരക്ഷ നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ബി.ജെ.പി വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റിനും സുരക്ഷ നല്‍കാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനിച്ചത്. 35 സി.ആര്‍.പി.എഫ് കമാന്‍ഡോകളെയാണ് ജെ.പി നഡ്ഡയുടെ സുരക്ഷ ചുമതലയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല ഷിഫ്റ്റുകളിലാവും ഇവര്‍ ജോലി ചെയ്യുക.

ഒരേ സമയം ആറ് കമാന്‍ഡോകളാണ് നഡ്ഡയ്ക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ടാവുക. നഡ്ഡയുടെ വീട്ടിലും യാത്രകളിലും കമാന്‍ഡോകള്‍ അനുഗമിക്കും. ഇതിന് പുറമെ ഒരു എസ്‌കോര്‍ട്ട് കാറും രണ്ട് പി.എസ്.ഒ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നഡ്ഡയ്ക്ക് അനുവദിക്കും.

52 പേര്‍ക്കാണ് നിലവില്‍ സി.ആര്‍.പി.എഫ് സുരക്ഷ നല്‍കുന്നത്. ഇതില്‍ 20 പേര്‍ക്ക് പ്രത്യക സുരക്ഷയാണ് നല്‍കുന്നത്. സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി, കേന്ദ്രമന്ത്രി ബാബുല്‍ സുപ്രിയോ, ബാബാ രാംദേവ് എന്നിവരാണ് ഈ പട്ടികയിലുള്ളത്.

