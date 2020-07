സോപോര്‍: അജ്ഞാതസംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കശ്മീരിലെ ബിജെപി നേതാവ് മെഹ്‌റാജുദ്ദീന്‍ മല്ലയെ സുരക്ഷാ സേനയും പോലീസും ചേര്‍ന്ന് നടത്തിയ നീക്കത്തിലൂടെ മോചിപ്പിച്ചു. ഒരു ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് സുരക്ഷാസേനയും ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസും ചേര്‍ന്ന് ഇയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. സോപോര്‍ ജില്ലയിലെ വാട്ടര്‍ഗ്രാം മുനിസിപ്പല്‍ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ് മെഹ്‌റാജുദ്ദീന്‍.

ലഷ്‌കറിന്റെ സോപോര്‍ കമാന്‍ഡര്‍ സാജദ് എന്ന ഹൈദറിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ തടങ്കലിലാക്കിയാണ് മല്ലയെ രക്ഷപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചത്. രണ്ടുദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ബിജെപി പ്രവര്‍ത്തകരെ ഹൈദര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കശ്മീര്‍ ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ജനറലിനും സമാനമായ രീതിയില്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

ബുധനാഴ്ച രാവിലെ മുതലാണ് മല്ലയെ കാണാതായത്. വീടിന് സമീപം റോഡില്‍ നിന്ന അദ്ദേഹത്തെ രാവിലെ 8.30നും ഒമ്പതിനുമിടെയാണ് അജ്ഞാതര്‍ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മണിക്കൂറുകള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും കണ്ടെത്താനാവാതെ വന്നതോടെയാണ് പോലീസ് സുരക്ഷാസേനയുടെ സഹായം തേടിയത്.

കഴിഞ്ഞയാഴ്ച കശ്മീരിലെ ഒരു ബിജെപി നേതാവ് വസീം ബാരിയേയും പിതാവിനെയും സഹോദരനേയും ഭീകരവാദികള്‍ വധിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി സംസ്ഥാന എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവും ബന്ദിപ്പോര ജില്ലാ മുന്‍ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു വസീം ബാരി. ബന്ദിപ്പോരയിലെ വീടിന് പുറത്തുവച്ച് ജൂലായ് എട്ടിന് രാത്രി 8.45 ഓടെയാണ് ബാരിയെ ഭീകരര്‍ വധിച്ചത്.

