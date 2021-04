ന്യൂഡല്‍ഹി: ബഹുരാഷ്ട്ര മരുന്ന് നിര്‍മാണക്കമ്പനിയായ ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍ തങ്ങളുടെ ഒറ്റ ഡോസ് കോവിഡ്-19 വാക്‌സിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാംഘട്ട പരീക്ഷണത്തിനായി ഡ്രഗ് റെഗുലേറ്ററിനോട് അനുമതി തേടി. കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വാക്‌സിന്‍ ഇറക്കുമതി ലൈസന്‍സിനും കമ്പനി അപേക്ഷ നല്‍കിയതായി സൂചന. സെന്‍ട്രല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്റെ(സി ഡി എസ് സി ഒ)കോവിഡ് വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ യോഗത്തില്‍ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കണമെന്ന് ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും സൂചനയുണ്ട്.

വിവിധ വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് യുഎസ്, യൂറോപ്പ്, ബ്രിട്ടന്‍, ജപ്പാന്‍ എന്നിവടങ്ങളില്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ നേരത്തെ നല്‍കിയ ഉപയോഗാനുമതിയ്ക്ക് സമാനമായി കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം തരംഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ വിദേശവാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ അടിയന്തര അനുമതി നല്‍കാനുള്ള കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ നിര്‍ണായക തീരുമാനത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂ ഡ്രഗ്‌സ് ആന്‍ഡ് ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയല്‍സ് റൂള്‍സിന്റെ (2019) വ്യവസ്ഥകള്‍ പാലിച്ച് ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാവും വിദേശ വാക്‌സിനുകള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ ഉപയോഗാനുമതി നല്‍കുന്നതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സുഗം ഓണ്‍ലൈന്‍ പോര്‍ട്ടലിലൂടെ ഏപ്രില്‍ 12 നാണ് ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍ ആദ്യം അപേക്ഷ നല്‍കിയത്. അതില്‍ ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളുണ്ടായതിനാല്‍ ഏപ്രില്‍ 19 ന് വീണ്ടും അപേക്ഷ നല്‍കിയതായാണ് സൂചന. രണ്ട് മുതല്‍ എ്ട്ട് ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് താപനിലയില്‍ മൂന്ന് മാസം വരെ ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സന്റെ വാക്‌സിന്‍ സൂക്ഷിക്കാനാവും. കൂടാതെ വാക്‌സിന്റെ ഒറ്റ ഡോസ് സ്വീകരിച്ചാല്‍ മതി. ഇന്ത്യയില്‍ വിതരണാനുമതി ലഭിച്ച മൂന്ന് വാക്‌സിനുകള്‍ക്കും രണ്ട് ഡോസ് നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ജോണ്‍സണ്‍ & ജോണ്‍സണ്‍ വാക്‌സിന്റെ നേട്ടങ്ങളാണ്.

മേയ് ഒന്ന് മുതല്‍ പതിനെട്ട് വയസിന് മുകളില്‍ പ്രായമുള്ള എല്ലാവര്‍ക്കും കോവിഡ് വാക്‌സിന്‍ നല്‍കാനാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം. കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടര്‍ന്ന് കോവിഷീല്‍ഡ്, കോവാക്‌സിന്‍ എന്നീ തദ്ദേശ നിര്‍മിത വാക്‌സിനുകള്‍ക്കൊപ്പം റഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള സ്പുട്‌നിക്-വിയ്ക്കും ഇന്ത്യയില്‍ അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നു. മേയ് ഒന്ന് മുതല്‍ വിപുലീകരിക്കുന്ന വാക്‌സിന്‍ യജ്ഞത്തില്‍ നിര്‍മാതാക്കളില്‍ നിന്ന് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികള്‍, വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് നേരിട്ട് വാക്‌സിന്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അനുമതിയും സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

