ന്യൂഡല്‍ഹി: സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സജീവമായി നില്‍ക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ ഒരാളാണ് സുഷമ സ്വരാജ്. സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് സമീപിക്കുന്നവര്‍ക്ക് കൃത്യമായ മറുപടി നല്‍കാനും ഉടന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനുമെല്ലാം അവര്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള്‍ കൃത്യമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതിലൂടെ വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടംപിടിക്കാറുമുണ്ട്.

എന്നാല്‍, അടുത്തിടെ സുഷമ ട്വീറ്റിന് നല്‍കിയ രസകരമായ മറുപടിയാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ ശ്രദ്ധനേടുന്നത്. ട്വീറ്റുകള്‍ ചെയ്യുന്നത് അവരല്ലെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മറ്റാരോ ആണെന്നുമാണ് സമിത് പാണ്ഡെ എന്ന യുവാവ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്. എന്നാല്‍, അത് ഞാന്‍ തന്നെയാണെന്നും തന്റെ പ്രേതമല്ലെന്നുമുള്ള സുഷ്മയുടെ മറുപടിയുമാണ് ഇപ്പോള്‍ ചര്‍ച്ചയാകുന്നത്.

'തീര്‍ച്ചയായും സുഷ്മ സ്വരാജ് അല്ല ഈ ട്വീറ്റുകള്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഇവരുടെ പി.ആര്‍ ചെയ്യുന്ന ആരോ ആണ്. ഇതിന് എത്രരൂപയാണ് കൊടുക്കുക- എന്നായിരുന്നു സമിത് പാണ്ഡെ എന്ന യുവാവ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചത്.' എന്നാല്‍ ഇയാളുടെ ട്വീറ്റിന് മറുപടിയായി 'ഉറപ്പായും ഇത് ഞാനാണ്. എന്റെ പ്രേതമല്ല'- എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

Rest assured - it's me, not my ghost.

