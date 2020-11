ന്യൂഡല്‍ഹി: നിഷ്‌കളങ്കത നിറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞുമുഖവും ആ കുഞ്ഞ് കൈകള്‍ നല്‍കിയ സല്യൂട്ടും ഇന്റര്‍നെറ്റ് കീഴടക്കിയപ്പോള്‍ ഇന്തോ-ടിബറ്റൻ ബോർഡര്‍ പോലീസ് അവന് ആദരവുമായെത്തി. വഴിയരികിൽ കാത്ത് നിന്ന് ഇന്തോ-ടിബറ്റന്‍ പോലീസിന് ഉശിരൻ സല്യൂട്ട് നൽകിയത് വൈറലായതോടെയായിരുന്നു അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമമായ ലഡാക്കിലെ ചുഷുള്‍ എന്ന സ്ഥലത്തെ അഞ്ചു വയസ്സുകാരൻ നവാങ് നംഗ്യാല്‍ താരമായത്.

നഴ്‌സറി ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ നംഗ്യാല്‍ ജവാന്‍മാരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്ടോബറില്‍ ആണ് വൈറലായത്. സൈനിക വാഹനം കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ വഴിയരികില്‍ കാത്തുനിന്ന് നംഗ്യാല്‍ വാഹനത്തിലുള്ള ജവാന്‍മാരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വാഹനത്തില്‍ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ജവാന്‍മാര്‍ തന്നെയാണ് വീഡിയോ പകര്‍ത്തിയത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറലായതോടെ നംഗ്യാല്‍ താരമായി.

Salute! Happy and inspiring again... Nawang Namgyal, the 5 years old student of LKG salutes Indo-Tibetan Border Police (ITBP) jawans near a border village in Ladakh. #Himveers pic.twitter.com/aoA30ifbnU

ഇതോടെ ഇന്തോ ടിബറ്റന്‍ ബോർഡർ പോലീസ്‌ നംഗ്യാലിന് ആദരവുമായെത്തി. നംഗ്യാലിന് ഒരു കുട്ടി യൂണിഫോം നല്‍കി. മാര്‍ച്ച് ചെയ്ത് വന്ന് എങ്ങനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ക്യാമ്പില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുകയും ചെയ്തു. പരിശീലനത്തിന് ശേഷം യൂണിഫോമണിഞ്ഞ് ഗംഭീരമായി മാര്‍ച്ച് ചെയ്ത് വന്ന് സൈനികരെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന നംഗ്യാലിന്റെ വീഡിയോ ഐ.ടി.ബി.പി തന്നെ വീണ്ടും ട്വിറ്റര്‍ വഴി പുറത്തുവിട്ടു. വീണ്ടും പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് ഐ.ടി.ബി.പി വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്.

Salute!



Namgyal, a local kid in Chushul, Ladakh saluting the ITBP troops passing by.



The enthusiastic kid saluting with high josh was randomly clicked by an ITBP Officer on 8 October morning. pic.twitter.com/dak8vV8qCJ