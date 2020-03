ന്യൂഡല്‍ഹി: ജയ്പുരില്‍ ഇറ്റലിയില്‍ നിന്ന് വന്ന വിനോദ സഞ്ചാരിക്ക് കോവിഡ്-19 (നോവല്‍ കൊറോണ വൈറസ് മൂലമുണ്ടായ രോഗം) സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യവകുപ്പ്. ഇതോടെ ഇന്ത്യയില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം ആറായി ഉയര്‍ന്നു.

എയര്‍ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ വിയന്നയില്‍ നിന്ന് ഡല്‍ഹിയിലേയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ഒരു യാത്രക്കാരന് കോവിഡ് -19 സ്ഥിരീകരിച്ച പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ എയര്‍ ഇന്ത്യ ആ വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 25 ന് വിയന്ന- ഡല്‍ഹി വിമാനത്തില്‍ യാത്രചെയ്തവരുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്കാണ് നിര്‍ദ്ദേശം. 'യാത്രക്കാരിലൊരാള്‍ക്ക് കൊറോണ വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊറോണസംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പിന്തുടരുക' - എയര്‍ ഇന്ത്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അതിനിടെ, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതികരണവുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രംഗത്തെത്തി. കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ ഭയപ്പെടേണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഭയക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. നാം യോജിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സ്വന്തം സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള ചെറുതെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുള്ള മുന്‍കരുതലുകള്‍ സ്വീകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് - പ്രധാനമന്ത്രി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

നേരത്തെ കൊറോണ വൈറസ് ഭീതിയില്‍ നോയിഡയിലെ സ്വകാര്യ സ്‌കൂള്‍ പൂട്ടിയിരുന്നു. സ്‌കൂളിലെ ഒരു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പിതാവിന് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് സ്‌കൂള്‍ അടച്ചുപൂട്ടുന്നത്. ഈ വിദ്യാര്‍ഥി പഠിക്കുന്ന ക്ലാസിലെ 28 കുട്ടികളെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്.

നിലവില്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്കാണ് സ്‌കൂള്‍ പൂട്ടുന്നത്. നോയിഡയിലെ മറ്റൊരു സ്‌കൂള്‍ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടിയെന്നോണം ബുധനാഴ്ച മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് 11 വരെ അടച്ചുപൂട്ടി. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അധികൃതര്‍ സ്‌കൂളിലെത്തി രണ്ടു കുട്ടികളില്‍ നിന്ന് സാമ്പിളുകള്‍ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ കുടുംബത്തെ ക്വാറന്റൈന്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്‌കൂളില്‍ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ശുചീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു.

Content Highlights: Italian Tourist in Jaipur Tests Positive for corona, Number of Confirmed Cases in India Rises to Six