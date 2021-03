ന്യൂഡല്‍ഹി: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേരളത്തിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഇ.ശ്രീധരനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ നിലപാട് തിരുത്തി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി.മുരളീധരന്‍. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി ആരാണെന്ന കാര്യത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് വി.മുരളീധരന്‍ വാര്‍ത്താഏജന്‍സിയായ എ.എന്‍.ഐ.യോട് പറഞ്ഞു.

'കേരളത്തില്‍ ബിജെപിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥി ഇ.ശ്രീധരനായിരിക്കുമെന്ന് ചില പ്രസ്താവനകള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി പ്രഖ്യാപിച്ചതായ മാധ്യമവാര്‍ത്തകള്‍ ഞാന്‍ കേട്ടിരുന്നു. ഞാന്‍ പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറിയുമായി സംസാരിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇതുസംബന്ധിച്ച് താന്‍ ഒരു പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത്. അതിനാല്‍ ഇതൊരു പ്രഖ്യാപനമായി കണക്കാക്കരുത്. ഞാന്‍ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്.' വി.മുരളീധരന്‍ പറഞ്ഞു.

ഇ.ശ്രീധരന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന് വി.മുരളീധരന്‍ നേരത്തേ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ ട്വീറ്റും അദ്ദേഹം നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്കായി അഴിമതിരഹിത, വികസത്തിലൂന്നിയ ഭരണം ഉറപ്പുനല്‍കുന്നതിനായി സിപിഎമ്മിനെയും കോണ്‍ഗ്രസിനെയും പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും തങ്ങള്‍ പരാജയപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

What I wanted to tell was that through media reports I learnt that the party has made this announcement. Later, I cross-checked with the party chief who said that he has not made any such announcement: V Muraleedharan on his statement on E Sreedharan pic.twitter.com/anMBbkiPlw