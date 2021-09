ചണ്ഡീഗഢ്: കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡിനെ അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഞ്ചാബിലെ പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷസ്ഥാനം രാജിവെച്ച നവജ്യോത് സിങ് സിദ്ദുവിനെതിരേ മുന്‍ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ സുനില്‍ ജാക്കര്‍. ഇത് ക്രിക്കറ്റല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സുനില്‍ ജാക്കര്‍ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ സിദ്ദുവിന്റെ രാജി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വം അദ്ദേഹത്തില്‍ അര്‍പ്പിച്ച വിശ്വാസമാണ് തകര്‍ത്തതെന്നും പറഞ്ഞു. വിശ്വാസ വഞ്ചന കാണിച്ചത് നീതീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊരുങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍സിങ്ങിനെ മാറ്റുകയും മന്ത്രിസഭ അടിമുടി അഴിച്ചുപണിയുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു സിദ്ദുവിന്റെ അപ്രതീക്ഷിത രാജി. രാജിയുടെ കാരണം എന്തെന്ന് സിദ്ദു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ''വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ തകര്‍ച്ച തുടങ്ങുന്നത്. എന്നാല്‍, പഞ്ചാബിന്റെ ഭാവിയുടെയും ജനക്ഷേമനടപടികളുടെയും കാര്യത്തില്‍ എനിക്കൊരിക്കലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാനാവില്ല.'' -സോണിയാ ഗാന്ധിക്കയച്ച രാജിക്കത്തില്‍ സിദ്ദു പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍, കോണ്‍ഗ്രസില്‍ത്തന്നെ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ചരണ്‍ജിത് സിങ് ചന്നിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അധികാരമേറ്റ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് വകുപ്പുകള്‍ അനുവദിച്ചതിനു പിന്നാലെയായിരുന്നു രാജി. സിദ്ദുവിനു പിന്നാലെ പുതിയ മന്ത്രിസഭയിലെ കാബിനറ്റ് മന്ത്രി റസിയ സുല്‍ത്താനയും രാജിവെച്ചിരുന്നു. സിദ്ദുവിനോട് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചാണ് ഇതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കയച്ച രാജിക്കത്തില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. സിദ്ദുവിന്റെ അടുത്ത അനുയായിയാണ് റസിയ. ഭര്‍ത്താവും മുന്‍ ഐ.പി.എസ്. ഓഫീസറുമായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സിദ്ദുവിന്റെ മുഖ്യഉപദേഷ്ടാവുമാണ്.

സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ആളാണ് സിദ്ദുവെന്നും അതിര്‍ത്തിസംസ്ഥാനമായ പഞ്ചാബിന് അദ്ദേഹം തീരെ യോജിച്ചയാളല്ലെന്നും മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദര്‍സിങ് ട്വിറ്ററിലൂടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. അമരീന്ദര്‍ രാജിവെച്ചതിനുശേഷം ഡല്‍ഹിയിലെത്തിയ ദിവസംതന്നെയാണ് സിദ്ദു രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്.

ജൂലായിലാണ് സിദ്ദു പഞ്ചാബ് പി.സി.സി. അധ്യക്ഷനായി ചുമതലയേറ്റത്. മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന അമരീന്ദറിന്റെ എതിര്‍പ്പ് അവഗണിച്ചായിരുന്നു നിയമനം. പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷനും മുഖ്യമന്ത്രിയും ശീതസമരത്തിലായത് ഹൈക്കമാന്‍ഡിന് വലിയ തലവേദനയായി. അങ്ങനെയാണ് അമരീന്ദറിനെ മാറ്റി ചരണ്‍ജിത് സിങ് ചന്നിയെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിച്ചത്.

