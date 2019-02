ന്യൂഡല്‍ഹി: പാകിസ്താന്റെ പിടിയിലായ ഇന്ത്യന്‍ വ്യോമസേന വൈമാനികന്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ നീക്കംചെയ്യണമെന്ന് യൂട്യൂബിനോട് ഐടി മന്ത്രാലയം. അഭിനന്ദനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 11 വീഡിയോ ലിങ്കുകളാണ് നീക്കംചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര ആഭ്യനന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് ഐടി മന്ത്രാലയം യൂട്യൂബിനോട് വീഡിയോ നീക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഔദ്യോഗികമായ നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചാല്‍ യൂട്യൂബിന്റെ നയങ്ങള്‍ക്കു വിധേയമായ രീതിയില്‍ ഉടന്‍തന്നെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ നീക്കംചെയ്യുമെന്ന് യൂട്യൂബ് അധികൃതര്‍ വ്യക്തമാക്കിയതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഒഴിവാക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ദൃശ്യങ്ങളാണെന്നത് വ്യക്തമല്ല.

അതിര്‍ത്തി കടന്നെത്തിയ പാകിസ്താന്‍ വിമാനങ്ങളെ തുരത്തിയോടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് വിമാനം തകര്‍ന്ന് വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമന്‍ പാകിസ്താന്റെ പിടിയിലായത്. അദ്ദേഹം പാകിസ്താനില്‍ എത്തിയ ശേഷമുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു. യൂട്യൂബിലും സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളായ ട്വിറ്റര്‍, വാട്‌സ്ആപ്, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയവയിലും അഭിനന്ദന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

