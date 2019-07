ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാര്‍ നിലംപതിച്ചതിനെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ബി ജെ പി നേതാവ് ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ.

കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാരിനെ കൊണ്ട് ജനങ്ങള്‍ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. വികസനത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടം ആരംഭിക്കാന്‍ പോകുന്നെന്ന ഉറപ്പ് കര്‍ണാടകത്തിലെ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കാന്‍ താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വരുംദിവസങ്ങളില്‍ കര്‍ഷകര്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ പ്രാധാന്യം നല്‍കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പതിനാറ് കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെ ഡി എസ് എം എല്‍ എമാരുടെ രാജിയെ തുടര്‍ന്ന് ന്യൂനപക്ഷമായ കുമാരസ്വാമി സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് യെദ്യൂരപ്പയുടെ പ്രതികരണം. 99 എം എല്‍ എമാര്‍ കുമാരസ്വാമി അവതരിപ്പിച്ച വിശ്വാസപ്രമേയത്തെ അനുകൂലിച്ചു. 105 എം എല്‍ എമാര്‍ എതിര്‍ത്തു.

BS Yeddyurappa, BJP: We assure the farmers that we will give more importance to them in the coming days. We will take an appropriate decision at the soonest. https://t.co/3rZlnIP33J