ന്യൂഡല്‍ഹി: ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു മുസ്ലീം നേതാവിന് ഇന്ത്യന്‍ പ്രധാനമന്ത്രിയാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ്. സമീപഭാവിയിലൊന്നും അതിനുളള സാധ്യതകളുളളതായി താന്‍ മുന്‍കൂട്ടിക്കാണുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

2018-ല്‍ അലിഗഡ് സര്‍വകലാശാലയില്‍ ഗുലാം നബി നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം വളരെയധികം ചര്‍ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തെ അന്തരീക്ഷം ദുഷിച്ചുവെന്നും ഭയം മൂലം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി തന്നെ വിളിക്കുന്ന ഹിന്ദു കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ എണ്ണം പോലും കുറഞ്ഞുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ കുറിച്ചുളള ചോദ്യത്തോടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ആദ്യകാലത്ത് 99 ശതമാനം നേതാക്കളും തന്നെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വിളിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്നത് 40 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അലിഗഡിലെ പൂര്‍വവിദ്യാര്‍ഥികള്‍ അവിടെ കൂടിയിരുന്നു. പഴയ ഇന്ത്യയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. 1979ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 95 ശതമാനം സമ്മതിദായകരും ഹിന്ദുക്കളായിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നിന്ന് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിരുന്നു.അതായിരുന്നു പഴയ ഇന്ത്യയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.' അന്ന് എനിക്കെതിരേ ജനതാ പാര്‍ട്ടി ഹിന്ദു സ്ഥാനാര്‍ഥിയും മത്സരിച്ചിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഞാന്‍ വിജയിച്ചു.' ഗുലാംനബി ആസാദ് പറയുന്നു.

രാജ്യസഭയില്‍ നടത്തിയ വിടവാങ്ങല്‍ പ്രസംഗത്തില്‍ പാകിസ്താനിലേക്ക് പോകാത്ത ഭാഗ്യവാന്മാരില്‍ ഒരാളാണ് താനെന്നും ഹിന്ദുസ്ഥാനി മുസ്ലിം ആയതില്‍ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും ഗുലാം നബി ആസാദ് പറഞ്ഞിരുന്നു.കശ്മീരില്‍ ഭീകരതയ്ക്ക്‌ അറുതി വരണമെന്നാണ് തന്റെ ആഗ്രഹമെന്നും വിടവാങ്ങല്‍ പ്രസംഗത്തില്‍ വിതുമ്പലോടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

''ജമ്മുകശ്മീരില്‍ എസ്.ബി. കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥി ആയിരുന്നപ്പോള്‍, ഓഗസ്റ്റ് 14-ഉം 15-ഉം സ്വാതന്ത്ര്യദിനമായി ആചരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഭൂരിഭാഗം പേരും 14 ആണ് ആഘോഷിക്കുക. വളരെക്കുറച്ചു പേരാണ് 15ന്‌ ആഘോഷിക്കുക. ഞാനും സുഹൃത്തുക്കളും അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചാല്‍ മറ്റുള്ളവരില്‍നിന്ന് അടി കിട്ടാതിരിക്കാന്‍ ഒരാഴ്ച കോളേജില്‍ പോകില്ല'' -ആസാദ് ഓര്‍മിച്ചു.

ഇന്ദിരാഗാന്ധിയും സഞ്ജയ് ഗാന്ധിയും കാരണമാണ് പാര്‍ലമെന്റില്‍ എത്തിയതെന്ന് ആസാദ് അനുസ്മരിച്ചു. ''ബി.ജെ.പി.യുമായല്ല, അടല്‍ജിയുമായി ബന്ധം പുലര്‍ത്തുക'' എന്ന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പറയാറുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ''അടല്‍ജി പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്നപ്പോള്‍ പാര്‍ലമെന്ററി കാര്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ലായിരുന്നു. എന്നാല്‍, സഭ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള അഞ്ചുവര്‍ഷം അതായിരുന്നു. കാര്യക്ഷമമായ പ്രതിപക്ഷനേതാവാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് അടല്‍ജിയില്‍നിന്ന് പഠിച്ചു'' -ആസാദ് പറഞ്ഞു.

