മുംബൈ: കൊറോണ വൈറസ് പൂര്‍ണമായും തുടച്ചു മാറ്റാനാകില്ലെന്നും അതിനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായി കാണേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും നാഷണലിസ്റ്റ്‌ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്‍ ശരദ് പവാര്‍. കോവിഡ് 19 പശ്ചാത്തലത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തിയെന്നും നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചുവെന്നും പവാര്‍ പറഞ്ഞു.

കോവിഡ് 19 വ്യാപനവും ലോക്ക്ഡൗണും കാരണം അടുത്ത അധ്യയന വര്‍ഷം ആരംഭിക്കാന്‍ വൈകും. തല്‍ഫലമായി, വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെയും അധ്യാപകരുടെയും എണ്ണം കുറയും. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വരുമാനത്തെയും ഇത് പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്.

സാമ്പത്തിക നഷ്ടം കാരണം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ തകരുകയോ അടച്ചുപൂട്ടുകയോ ചെയ്യാം. വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസ പ്രക്രിയയെ തടസ്സപ്പെടുത്താതിരിക്കാനും സമയബന്ധിതമായി നടപടിയെടുക്കാന്‍ ഒരു പഠന ഗ്രൂപ്പിനെയോ കമ്മിറ്റിയെയോ നിയോഗിക്കണം. പവാര്‍ പറയുന്നു.

Corona disease will not be completely eradicated shortly. It is necessary to accept the corona as a part of life, beware of it & create awareness among the masses about health care. In Japan, people wear masks, look after personal hygiene as part of their routine social life.