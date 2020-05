ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയില്‍ ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ പ്രയോഗത്തില്‍ വന്‍വീഴ്ചകളുണ്ടായെന്ന് ഐ.സി.എം.ആര്‍.(ഇന്ത്യന്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ് മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച്) വൈറോളജി വിഭാഗം മുന്‍ മേധാവി ഡോ. ടി. ജേക്കബ് ജോണ്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ''ലോക്ക്ഡൗണ്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ 257 പേരാണ് ഇന്ത്യയില്‍ കൊവിഡ് 19 ബാധിതരായുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോള്‍ അത് 56,000 കടന്നിരിക്കുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വിജയമായെന്ന് ഈ കണക്കുകള്‍ നമ്മോട് പറയുന്നില്ല.'' മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോക്ക്ഡൗണിന്റെ മൂന്നാം ഘട്ടം അവസാന വാരത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ശരിയായ നടപടിയായിരുന്നോ അതോ അതൊരു തെറ്റിപ്പോയ കണക്കുകൂട്ടലാണോ?

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആവശ്യമായിരുന്നു. പക്ഷേ, അതിന്റെ നടത്തിപ്പില്‍ കാര്യമായ വീഴ്ചകളുണ്ടായി. മാര്‍ച്ച് 24-ന് ദേശീയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചത് നാലു മണിക്കൂര്‍ മാത്രം നോട്ടീസ് നല്‍കിയാണ്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളുമായി കൂടിയാലോചിച്ച ശേഷമായിരുന്നു ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപനമെങ്കില്‍ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നമടക്കമുള്ളവ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു. 257 എന്നത് ആയിരമാവുമ്പോള്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിലിവില്‍ വരും എന്ന സമീപനമായിരുന്നു ഉചിതം. അപ്പോള്‍ ആളുകള്‍ക്കും സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കും കുറെക്കൂടി സാവകാശം കിട്ടുമായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വിജയമായാലും പരാജയമായാലും അതിന്റെ മുഖ്യ ഉത്തരവാദിത്തം പ്രധാനമന്ത്രിയിലാണ് എത്തിനില്‍ക്കുക. കൊവിഡ് 19-നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിന്റെ നേതൃത്വം മാര്‍ച്ച് 19-ന് ജനതാ കര്‍ഫ്യു പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. നാളെ രാവിലെ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ സ്‌കൂള്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ വരുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഹെഡ്മാസ്റ്റര്‍ പറഞ്ഞാല്‍ അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കോ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കോ തയ്യാറെടുപ്പിനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല. സ്വാഭാവികമായും എല്ലാവരും പരിഭ്രാന്തരാവും. പരിഭ്രാന്തി അസ്വസ്ഥതയിലേക്കും ഭീതിയിലേക്കുമാണ് നയിക്കുക. ആളുകള്‍ കൂട്ടത്തോടെ ചന്തകളിലേക്കെത്തുന്നതിനും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനും ഇതിടയാക്കി. കൈയ്യടിക്കുകയും മണി അടിക്കുകയും മാത്രമല്ല ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് ജനങ്ങള്‍ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു.

കേരളവും ഛത്തിസ്ഗഡും പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് ഇതിനൊരപവാദം. കേരളത്തിന്റെ വിജയം കേരളത്തിന്റെ സവിശേഷമായ ആരോഗ്യ പരിപാലന മികവും ഭരണനേതൃത്വവും കൊണ്ടുണ്ടായതാണ്. ഇതു പക്ഷേ, ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് കേരളം ആര്‍ജ്ജിച്ചെടുത്തതല്ല. എത്രയോ കാലം കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ പരിപാലന മേഖല ഇത്രമാത്രം മുന്നേറ്റം കൈവരിച്ചതെന്ന് നമ്മള്‍ മറക്കരുത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരള മോഡല്‍ പിന്തുടരുക മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് എളുപ്പമല്ല. വൈറസിന് ബുദ്ധിയുണ്ടോ അതോ നമ്മള്‍ മണ്ടന്മാരാണോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. ലോകത്തെ ജനങ്ങളെ മുഴുവന്‍ പിടികൂടണമെന്ന മുന്‍കൂര്‍ പദ്ധതി വൈറസിനുണ്ടെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നില്ല. വൈറസില്‍നിന്ന് എങ്ങിനെ ഒഴിഞ്ഞുമാറാം എന്ന് നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനം കേരളത്തില്‍ മാത്രമാണ് നടന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അതിന്റെ ശരിയായ അര്‍ത്ഥത്തില്‍ ലോക്ക്ഡൗണായില്ല എന്നാണ് കൊവിഡ് 19 ബാധിതരുടെ എണ്ണം നമ്മോട് പറയുന്നത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ വൈറസിനെ തളര്‍ത്തിയില്ല, അതേസമയം നമ്മുടെ സമ്പദ് മേഖല തകരുകയും ചെയ്തു.

കൊവിഡ് 19 ഇന്ത്യയില്‍ അതിന്റെ കൊടുമുടിയിലെത്തുക എപ്പോഴായിരിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്?

ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥവെച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍ ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെയാവും കൊവിഡ് 19 ഉയര്‍ച്ചയിലെത്തുക എന്നാണ് അനുമാനിക്കേണ്ടത്. ഓഗസ്റ്റാവുമ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യന്‍ ജനതയുടെ 60% പേര്‍ അതായത് 130 കോടിയില്‍ 78 കോടി ആളുകളെങ്കിലും കൊറോണയുമായി നേര്‍ക്ക് നേര്‍ വന്നിരിക്കും.

70 കോടി ജനങ്ങള്‍ കൊവിഡ് 19 ബാധിതരാവുക എന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാന്‍ കഴിയുമോ?

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അതിനാണ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ സാവകാശമാണ് നല്‍കുന്നത്. കൂടുതല്‍ ആസ്പത്രികള്‍, വെന്റിലേറ്ററുകള്‍, ഐസൊലേഷന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍ എന്നിവ സജ്ജീകരിക്കണം. വാസ്തവത്തില്‍ ഇതിനായി സൈന്യത്തിന്റെ സേവനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തേണ്ടതായിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ അച്ചടക്കമുള്ള ഒരു വിഭാഗമുണ്ടെങ്കില്‍ അത് സൈന്യമാണ്. ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടുന്നതില്‍ സൈന്യത്തിന് നിസ്തുലമായ പങ്ക് വഹിക്കാനാവും. തെറ്റുകള്‍ മനസ്സിലാക്കി വേണം മുന്നോട്ടുപോവാന്‍. തെറ്റു പറ്റുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. പക്ഷേ, അതിനെ ന്യായീകരിക്കാനായി കൂടുതല്‍ തെറ്റുകള്‍ ചെയ്യുകയല്ല, തെറ്റുകള്‍ തുറന്നുപറഞ്ഞ് പുതിയ വഴികള്‍ കണ്ടെത്തുകയാണ് വേണ്ടത്.

മുന്നോട്ടുള്ള വഴി എന്താണ്? ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

ഭാവി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഗണിച്ചു പറയാന്‍ ഞാന്‍ കണിയാനല്ല. ലോക്ക്ഡൗണുമായി ഇനി മുന്നോട്ടുപോവാനാവില്ല. ഓഗസ്റ്റില്‍ കൊവിഡ് കൊടുമുടിയിലെത്തുകയാണെങ്കില്‍ ഈ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനമാണുള്ളത് ? അപ്പോള്‍പിന്നെ പ്ലേറ്റ് മാറ്റിവെയ്ക്കാതെ കച്ചേരി മുന്നോട്ടു പോവാനാവില്ല.

കൊറോണയെ നേരിടുന്നതില്‍ കേരളം ഇപ്പോള്‍ വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ കൊവിഡ് കീഴടക്കുമ്പോള്‍ കേരളത്തിന് എത്രകാലം ഇങ്ങനെ ഒരു തുരുത്തായി നിലനില്‍ക്കാന്‍ കഴിയും?

കേരളത്തിന് ഈ നേട്ടം നിലനിര്‍ത്താന്‍ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാന്‍ കരുതുന്നത്. മാസ്‌ക് ധരിക്കല്‍ ജീവിതചര്യയാവണം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം അമേരിക്കയില്‍നിന്നു വന്ന ഒരു പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത് അമേരിക്കയില്‍ 80% പേരെങ്കിലും മാസ്‌ക് ധരിച്ചാല്‍ കൊവിഡ് 19 ന്റെ കര്‍വ് (curve ) നിരപ്പാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നാണ്. കുട്ടികളടക്കം മാസ്‌ക് നിര്‍ബ്ബന്ധപൂര്‍വ്വം ധരിക്കണം. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ പരിശോധനയും നടക്കണം. മറ്റൊരു കാര്യം പരിശോധന നടത്താതെ തന്നെ കൊവിഡ് 19 തിരിച്ചറിയാന്‍ ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് കഴിയണം. ഒരു പകര്‍ച്ചവ്യാധിയുടെ കാര്യത്തില്‍ ഇതാവശ്യമാണ്. കൊവിഡ് 19-ന്റെ ക്ലിനിക്കല്‍ നിര്‍വ്വചനവും ക്ലിനിക്കല്‍ മാനദണ്ഡങ്ങളും ഡോക്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ ലഭ്യമാക്കണം. ഇതിനുള്ള ഒരു മാര്‍ഗ്ഗരേഖ ഞാനും എന്റെ സുഹൃത്ത് ഡോ. എം.എസ്. ശേഷാദ്രിയും ചേര്‍ന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇംഗ്ളണ്ടില്‍നിന്നുള്ള ക്രിസ്ത്യന്‍ ജേര്‍ണല്‍ ഒഫ് ഗ്ലോബല്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രായമുള്ളവരെ നിര്‍ബ്ബന്ധമായും വീട്ടിലിരുത്തണം. പ്യൂപ്പകള്‍ കൊക്കൂണില്‍ സുരക്ഷിതരായിരിക്കുന്നതുപോലെ ഇവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം. ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും അവരുടേതായ സ്റ്റാന്‍ഡേഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസിജര്‍(എസ്.ഒ.പി) ഉണ്ടായിരിക്കണം.

കൊറോണയെ പിടിച്ചുകെട്ടാനുള്ള വാക്സിന്‍ ഉടനെയുണ്ടാകുമെന്ന് പല കോണുകളില്‍നിന്ന് അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉയരുന്നുണ്ട്. താങ്കളുടെ വിലയിരുത്തല്‍ എന്താണ്?

ചൈന, അമേരിക്ക, ഇംഗ്ളണ്ട്, ഇറ്റലി, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവകാശവാദങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഒക്സ്ഫോര്‍ഡ് സര്‍വ്വകലാശാലയുമായി ചേര്‍ന്ന് വളരെയധികം മുന്നോട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. ഒക്സഫോര്‍ഡിലെ പരീക്ഷണം വിജയിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയില്‍ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവരുടെ നിര്‍മ്മാണശാലകളില്‍ വാക്സിനായുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങള്‍ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതൊരു റിസ്‌കാണ്. ഒക്‌സ്‌ഫോര്‍ഡിലെ ക്ലിനിക്കല്‍ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സെറം ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് തിരിച്ചടിയാവും. ഈ റിസ്‌ക് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരാണ് വാസ്തവത്തില്‍ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. വാക്സിന്‍ നിര്‍മ്മാണ മേഖലയില്‍ സെറത്തിന് വലിയ വിശ്വാസ്യതയുണ്ട്. അവരുടെ നീക്കങ്ങള്‍ ഫലവത്താകട്ടേയെന്ന് പ്രത്യാശിക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളു. പക്ഷേ, വാക്സിന്‍ ഉടനെയെങ്ങുമുണ്ടാവില്ല എന്ന ധാരണയിലാണ് നമ്മള്‍ മുന്നോട്ടുപോവേണ്ടത്. വാക്സിന്‍ ഉടനെ വന്നേക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മള്‍ നമ്മുടെ മുന്‍കരുതലുകള്‍ കുറയ്ക്കരുത്.

Content Highlights: It is difficult to assert that Lockdown was a success, says Dr. Jacob John, Virologist