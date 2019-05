ന്യൂഡല്‍ഹി: കേദാര്‍നാഥിലെ രുദ്രഗുഹയിലെ ധ്യാനത്തിനു ശേഷം ഹിമാലയയാത്രയിലെ അനുഭവങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

രാജകീയം ഒപ്പം ഗംഭീരം.



പ്രശാന്തവും ആത്മീയവും

വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ള എന്തോ ഒന്ന് ഹിമാലയത്തിനുണ്ട്.

പര്‍വതങ്ങളിലേക്കുള്ള മടക്കം എല്ലായ്‌പ്പോഴും വിനയാന്വിതമാക്കുന്ന അനുഭവമാണ്- മോദി കുറിച്ചു.

ദ്വിദിന സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉത്തരാഖണ്ഡിലെത്തിയ പ്രധാനമന്ത്രി കേദാര്‍നാഥ്- ബദരീനാഥ് ക്ഷേത്രങ്ങള്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച കേദാര്‍നാഥിലെ രുദ്രഗുഹയില്‍ ധ്യാനനിമഗ്നനായിരിക്കുന്ന മോദിയുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

content highlights: It is always a humbling experience to return to the mountains says narendra modi