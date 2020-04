ഫോറസ്റ്റ് സര്‍വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ സുശാന്ത നന്ദ ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവെച്ച കുരങ്ങന്റെ വീഡിയോ കണ്ടാല്‍ നമ്മളൊന്നമ്പരക്കും. പിന്നെ അറിയാതെ മനസില്‍ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ തോന്നും. വീടിന്റെ ടെറസിലിരുന്ന് പട്ടം പറത്തുന്നത് ഒരു പാവം കുരങ്ങനാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോള്‍ ആരുടെ ഉള്ളിലാണ് ഒരു ചിരി വിടരാത്തത്.

കാറ്റില്‍ പട്ടം പൊങ്ങിപ്പറക്കുന്നതാണ് വീഡിയോയില്‍ നാം ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോ ഒരാള്‍ ടെറസിലിരുന്ന് പട്ടം പറത്തുന്നതാണെന്ന് നാം കരുതും. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലറിയാം ഒരു കുരങ്ങനാണ് ചരടില്‍ പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന്. അവസാനം ചരട് വലിച്ചടുപ്പിച്ച് പട്ടം കുരങ്ങന്‍ തന്റെ കയ്യിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു പട്ടംപറത്തല്‍ വിദഗ്ധനെ പോലെ.

Evolution happening fast due to lockdown😂



Monkey flying a kite. Yes it’s a monkey for sure😁 pic.twitter.com/6W8MtpPK43