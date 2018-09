ന്യൂഡല്‍ഹി: ചന്ദ്രയാന്‍-2 ഉള്‍പ്പെടെ അടുത്ത ഏഴ് മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ പദ്ധതിയിടുന്നത് 19 ദൗത്യങ്ങള്‍ക്ക്‌.

2018 സെപ്റ്റംബര്‍ മുതല്‍ 2019 മാര്‍ച്ച് വരെയുള്ള ദൗത്യങ്ങളില്‍ പത്ത് ഉപഗ്രഹങ്ങളും ഒമ്പത് വിക്ഷേപണ വാഹനങ്ങളുമുള്‍പ്പെടും.

ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വിക്ഷേപണങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ കാലയളവില്‍ നടത്തുന്നതെന്ന് ചെയര്‍മാന്‍ കെ. ശിവന്‍ പറഞ്ഞു. 30 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ രണ്ട് വിക്ഷേപണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത് ആദ്യമായാണ്. 19 ദൗത്യങ്ങളില്‍ ആദ്യത്തേത് പി.എസ്.എല്‍.വി സി 42 സെപ്റ്റംബര്‍ 15ന് വിക്ഷേപിക്കും. ബ്രിട്ടീഷ് ഉപഗ്രഹങ്ങളായ നോവസാര്‍, എസ്1-4 എന്നിവയുമായാവും പി.എസ്.എല്‍.വി സി 42 കുതിക്കുകയെന്നും ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ ചെയര്‍മാന്‍ പറഞ്ഞു.

ഒക്ടോബറില്‍ ജിസാറ്റ് 29ഉമായി ജി.എസ്.എല്‍.വി മാര്‍ക്ക് 3ഡി2, ഹൈസിസുമായി (HySIS - hyperspectral imaging satellite) പി.എസ്.എല്‍.വി സി43 എന്നിവ വിക്ഷേപിക്കും. നവംബറിലും ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒ രണ്ട് വിക്ഷേപണങ്ങള്‍ നടത്തുന്നുണ്ട്. ജനുവരിയിലോ ഫെബ്രുവരിയിലോ ചന്ദ്രയാന്‍-2 വിക്ഷേപിക്കും

.@isro has lined up 19 missions till March, 2019, Chairperson Kailasavadivoo Sivan explains the missions#ISRO pic.twitter.com/tkoOB7EDvp — PIB India (@PIB_India) 28 August 2018

Content Highlights: ISRO to launch 19 missions in just seven months