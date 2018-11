ചെന്നൈ: ഇന്ത്യയുടെ ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹമായ ഹൈസിസ് വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചു. ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാന്‍ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തില്‍നിന്ന് രാവിലെ 9.58-നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ഹൈസിസിന് ഒപ്പം 30 വിദേശ ഉപഗ്രഹങ്ങളെയും വഹിച്ചാണ്, പി.എസ്.എല്‍.വി. സി-43 റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയര്‍ന്നത്.

ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലം കൂടുതല്‍ മികവോടെ പഠിക്കുകയാണ് 'ഹൈപ്പര്‍സ്പെക്ട്രല്‍ ഇമേജിങ് സാറ്റലൈറ്റി'ന്റെ (HysIS satellite) ലക്ഷ്യം. കൃഷി, വനം, തീരദേശമേഖലയുടെ നിര്‍ണയം, ഉള്‍നാടന്‍ ജലാശയങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്കും സൈനികാവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ആയിരിക്കും ഹൈസിസ് പഠിക്കുക. അഞ്ച് വര്‍ഷമാണ് ഹൈസിസിന്റെ കാലാവധി.

വിക്ഷേപിച്ച മറ്റ് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്‍ 23 എണ്ണം അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്. നെതര്‍ലന്‍ഡ്‌സ്, കാനഡ, സ്വിറ്റ്‌സര്‍ലന്‍ഡ്, കൊളംബിയ, മലേഷ്യ, ഫിന്‍ലന്‍ഡ്, സ്പെയിന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുടേതാണ് ബാക്കിയുള്ളവ. ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഒരെണ്ണം മൈക്രോ ഉപഗ്രഹവും ബാക്കിയുള്ളവ നാനോ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമാണ്.

ഐ.എസ്.ആര്‍.ഒയുടെ നവംബറിലെ രണ്ടാമത്തെ വിക്ഷേപണദൗത്യമാണിത്. നവംബര്‍ 14-ന് ജിസാറ്റ് -29 വിജയകരമായി വിക്ഷേപിച്ചിരുന്നു. പി.എസ്.എല്‍.വി. ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ വിക്ഷേപണ വാഹനമാണ് സി-43. 380 കിലോഗ്രാമാണ് ഇതിന്റെ ഭാരം.

