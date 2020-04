ന്യൂഡല്‍ഹി: രോഗത്തില്‍നിന്ന് മുക്തരായ നിരവധി തബ്‌ലീഗി ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങള്‍ കൊറോണ രോഗികളുടെ ചികിത്സക്കായി പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യാന്‍ സന്നദ്ധരായിരുന്നു. ക്രിമിനല്‍ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ വൈറസ് പടര്‍ത്തി പാപം ചെയ്തവര്‍ ഇപ്പോള്‍ കോറോണ യോദ്ധാക്കളായി അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി മുഖ്താര്‍ അബ്ബാസ് നഖ്‌വി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരോപിച്ചു.

ഓരോ ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലിമിനേയും തബ്ലിഗുകാരനാണെന്ന് വരുത്തി തീര്‍ക്കാന്‍ ആസൂത്രിതമായ തബ്‌ലീഗ് ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ രോഗികളെ ചികിത്സിക്കുന്നതിന് കൊറോണയില്‍ നിന്ന് മോചിതരായ പത്തോളം തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്ത് അംഗങ്ങള്‍ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടുവന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം. മറ്റിടങ്ങളിലും തബ്‌ലീഗ് അംഗങ്ങള്‍ പ്ലാസ്മ നല്‍കാന്‍ സന്നദ്ധത അറിയിച്ച് മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനോട് ട്വിറ്റിറലൂടെയാണ് മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

'തങ്ങളുടെ ക്രിമിനില്‍ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ കൊറോണ പടര്‍ത്തി തബ്‌ലീഗുകാര്‍ പാപം ചെയ്തു, ഇപ്പോഴവര്‍ തങ്ങള്‍ കൊറോണ യോദ്ധാക്കളെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. അതിശയകരമാണ്, അവരുടെ കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ ലജ്ജിക്കുന്നതിന് പകരം ലക്ഷണക്കിന് വരുന്ന കൊറോണ പോരാളികളെ അപമാനിക്കുകയാണ് തബ്‌ലീഗുകാര്‍.' നഖ്‌വി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

'തീര്‍ച്ചയായും ദേശസ്‌നേഹികളായ ചില ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലിങ്ങള്‍ പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ അവരെല്ലാവരേയും തബ്‌ലീഗി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. ഓരോ ഇന്ത്യന്‍ മുസ്ലിമിനേയും തബ്‌ലീഗി ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വൃത്തിക്കെട്ട ഗൂഢാലോചന നടക്കുന്നു' മറ്റൊരു ട്വീറ്റിലൂടെ നഖ്‌വി കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

കൊറോണവൈറിസില്‍ നിന്ന് സുഖംപ്രാപിച്ചവര്‍ക്ക് മറ്റുള്ള രോഗികളുടെ ചികിത്സക്കായി പ്ലാസ്മ ദാനം ചെയ്യണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്ഥിച്ച് ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാള്‍ അഭ്യര്‍ത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു.

Those Tablighi committed sin to spread Corona through their “Criminal Conduct” are claiming themselves to be “Corona warriors”.Amazing..Instead of being ashamed of their crime,Tablighi are insulting lakhs of #CoronaWarriors This is called “Chori Aur Seena Zori" #IndiaFightsCorona — Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) April 27, 2020

Of course some patriotic Indian Muslims have donated plasma to the needy but it’s not correct to call all of them Tablighi. There is a "well-planned dirty Tablighi conspiracy" to prove every Indian Muslim as Tablighi. #IndiaFightsCorona — Mukhtar Abbas Naqvi (@naqvimukhtar) April 27, 2020

